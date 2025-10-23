#АЭС в Казахстане
Финансы

АРРФР сделало важное заявление касательно ипотечных займов

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 18:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
АРРФР сообщило о подготовке совместного постановления с Нацбанком, предусматривающего продление до 1 июля 2026 года действия нормы о сохранении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотекам на уровне 25%, передает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе агентства, решение о приостановлении ранее утвержденного снижения предельной ГЭСВ до 20% принято с целью обеспечения сбалансированного подхода к регулированию стоимости ипотечных кредитов с учетом текущих макроэкономических условий и необходимости поддержания устойчивости банковского сектора.

В АРРФР отметили, что уровень базовой ставки Национального банка на данный момент составляет 18%, и ее сохранение на высоком уровне обусловлено мерами по сдерживанию инфляции. При этом снижение предельной ГЭСВ в условиях текущей стоимости денег в экономике, по оценке регуляторов, могло бы привести к сокращению рыночных ипотечных программ.

Кроме того, агентство и Нацбанк ведут работу над новой методикой расчета ГЭСВ, которая будет учитывать ключевой параметр – коэффициент покрытия залоговым обеспечением (Loan-to-Value, LTV). Такой подход позволит дифференцировать ставки в зависимости от уровня риска и доли собственного участия заемщика.

Также, по информации ведомства, прорабатываются меры по расширению возможностей банков второго уровня в части внедрения новых ипотечных продуктов и стимулирования конкуренции на рынке жилищных займов.

"Приостановление нормы о снижении предельной ГЭСВ является временной мерой, направленной на обеспечение устойчивости ипотечного кредитования и плавный переход к риск-ориентированной методике расчета ставок", – отметили в агентстве.

С полным текстом проекта можно ознакомиться на интернет-портале открытых нормативных правовых актов и на сайте АРРФР.

10 октября 2025 года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал введение возможного запрета на выдачу ипотек с процентными ставками свыше 20% годовых.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
