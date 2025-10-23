АРРФР сделало важное заявление касательно ипотечных займов

АРРФР сообщило о подготовке совместного постановления с Нацбанком, предусматривающего продление до 1 июля 2026 года действия нормы о сохранении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотекам на уровне 25%, передает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе агентства, решение о приостановлении ранее утвержденного снижения предельной ГЭСВ до 20% принято с целью обеспечения сбалансированного подхода к регулированию стоимости ипотечных кредитов с учетом текущих макроэкономических условий и необходимости поддержания устойчивости банковского сектора.

В АРРФР отметили, что уровень базовой ставки Национального банка на данный момент составляет 18%, и ее сохранение на высоком уровне обусловлено мерами по сдерживанию инфляции. При этом снижение предельной ГЭСВ в условиях текущей стоимости денег в экономике, по оценке регуляторов, могло бы привести к сокращению рыночных ипотечных программ.

Кроме того, агентство и Нацбанк ведут работу над новой методикой расчета ГЭСВ, которая будет учитывать ключевой параметр – коэффициент покрытия залоговым обеспечением (Loan-to-Value, LTV). Такой подход позволит дифференцировать ставки в зависимости от уровня риска и доли собственного участия заемщика.

Также, по информации ведомства, прорабатываются меры по расширению возможностей банков второго уровня в части внедрения новых ипотечных продуктов и стимулирования конкуренции на рынке жилищных займов.

"Приостановление нормы о снижении предельной ГЭСВ является временной мерой, направленной на обеспечение устойчивости ипотечного кредитования и плавный переход к риск-ориентированной методике расчета ставок", – отметили в агентстве.

С полным текстом проекта можно ознакомиться на интернет-портале открытых нормативных правовых актов и на сайте АРРФР.

10 октября 2025 года председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов прокомментировал введение возможного запрета на выдачу ипотек с процентными ставками свыше 20% годовых.

