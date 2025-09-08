#АЭС в Казахстане
Право

Норму по снижению ГЭСВ по ипотечным займам приостановили до 1 ноября 2025 года

Фото: freepik
АРРФР РК и Нацбанк РК приняли совместное постановление о приостановлении действия структурного элемента совместного постановления "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения", сообщает Zakon.kz.

В целях предоставления дополнительного времени банкам второго уровня для адаптации автоматизированных банковских систем, а также для получения гражданами ипотечных жилищных займов, одобренных до вступления в силу нормы о снижении предельного значения ГЭСВ, предусмотрено приостановление до 1 ноября 2025 года нормы по снижению ГЭСВ по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%.

На период приостановления установлены следующие предельные размеры ГЭСВ:

  • по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций:
  • по беззалоговым банковским займам – 46%; по банковским займам, обеспеченным залогом, – 35%;
  • по ипотечным жилищным займам – 25%;

по микрокредитам:

  • предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46%;
  • предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП, – менее 0,3% в день, но не более 179%.

Мы сообщали, что в начале июня в Казахстане снизили размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%. Однако буквально через несколько дней финрегуляторы предложили вернуть предельные размеры годовой эффективной ставки на прежний уровень, и 20 августа данное решение было нормативно закреплено.

Совместное постановление введено в действие с 4 сентября.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
