Норму по снижению ГЭСВ по ипотечным займам приостановили до 1 ноября 2025 года
В целях предоставления дополнительного времени банкам второго уровня для адаптации автоматизированных банковских систем, а также для получения гражданами ипотечных жилищных займов, одобренных до вступления в силу нормы о снижении предельного значения ГЭСВ, предусмотрено приостановление до 1 ноября 2025 года нормы по снижению ГЭСВ по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%.
На период приостановления установлены следующие предельные размеры ГЭСВ:
- по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций:
- по беззалоговым банковским займам – 46%; по банковским займам, обеспеченным залогом, – 35%;
- по ипотечным жилищным займам – 25%;
по микрокредитам:
- предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46%;
- предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП, – менее 0,3% в день, но не более 179%.
Мы сообщали, что в начале июня в Казахстане снизили размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%. Однако буквально через несколько дней финрегуляторы предложили вернуть предельные размеры годовой эффективной ставки на прежний уровень, и 20 августа данное решение было нормативно закреплено.
Совместное постановление введено в действие с 4 сентября.