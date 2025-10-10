#АЭС в Казахстане
Финансы

Запрет на выдачу ипотеки банками под свыше чем 20% годовых прокомментировал Сулейменов

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 16:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года прокомментировал введение возможного запрета на выдачу ипотек с процентными ставками свыше 20% годовых, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, окончательное решение будет принято в ноябре.

"У нас с АРРФР консолидированное, что 20% – это достаточный уровень. Если банки хотят продавать ипотечные продукты под 25%, этого не будет. Потому что иногда люди у нас не разбираются в той огромной нагрузке, которую на себя берут и могут взять ношу, которую не в состоянии вынести в течение длительного периода времени. То есть те банки, которые пройдут под 20% и ниже, пожалуйста, пусть развивают свои ипотечные продукты, а которые выше, тогда они, наверное, будут терять клиентов и ниши", – сказал Сулейменов.

Он уточнил, что есть такое понятие – предельная годовая эффективная ставка вознаграждения. Это специальный инструмент, который принимается совместным решением Национального банка и Агентства.

"Финансовые организации не могут выдавать кредиты со ставками выше установленного предела. По ипотечным займам нами принято совместное решение, исходя из баланса рисков, финансовой стабильности и защиты прав потребителей, что ставка должна быть в районе 20%. Потому что ипотека выше 20% – это уже неподъемно. Когда человек берет кредит на 10-15 лет под 20%, переплата получается колоссальной", – отметил Сулейменов.

Он подчеркнул, что ипотека по ставкам выше 20% – это очень тяжелый инструмент. И к нему нужно подходить со всей ответственностью – и за себя, и за свою семью.

При этом он заверил, что Нацбанк не давал поручения банкам второго уровня не давать ипотеку казахстанцам.

Ранее Сулейменов оценил расходы правительства.

Азамат Сыздыкбаев
