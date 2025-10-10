Запрет на выдачу ипотеки банками под свыше чем 20% годовых прокомментировал Сулейменов

Председатель Национального банка страны Тимур Сулейменов 10 октября 2025 года прокомментировал введение возможного запрета на выдачу ипотек с процентными ставками свыше 20% годовых, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, окончательное решение будет принято в ноябре.

"У нас с АРРФР консолидированное, что 20% – это достаточный уровень. Если банки хотят продавать ипотечные продукты под 25%, этого не будет. Потому что иногда люди у нас не разбираются в той огромной нагрузке, которую на себя берут и могут взять ношу, которую не в состоянии вынести в течение длительного периода времени. То есть те банки, которые пройдут под 20% и ниже, пожалуйста, пусть развивают свои ипотечные продукты, а которые выше, тогда они, наверное, будут терять клиентов и ниши", – сказал Сулейменов.

Он уточнил, что есть такое понятие – предельная годовая эффективная ставка вознаграждения. Это специальный инструмент, который принимается совместным решением Национального банка и Агентства.

"Финансовые организации не могут выдавать кредиты со ставками выше установленного предела. По ипотечным займам нами принято совместное решение, исходя из баланса рисков, финансовой стабильности и защиты прав потребителей, что ставка должна быть в районе 20%. Потому что ипотека выше 20% – это уже неподъемно. Когда человек берет кредит на 10-15 лет под 20%, переплата получается колоссальной", – отметил Сулейменов.

Он подчеркнул, что ипотека по ставкам выше 20% – это очень тяжелый инструмент. И к нему нужно подходить со всей ответственностью – и за себя, и за свою семью.

При этом он заверил, что Нацбанк не давал поручения банкам второго уровня не давать ипотеку казахстанцам.

