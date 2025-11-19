#АЭС в Казахстане
Общество

Изменения в сфере ипотечного кредитования ждут казахстанцев

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 12:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 19 ноября 2025 года на заседании правительства сообщил, что в стране будет рассмотрена возможность привязки предельной годовой ставки вознаграждения по ипотеке к LTV с 1 июля 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

LTV – это соотношение суммы кредита к стоимости залога.

"Данный подход будет учитывать уровень обеспеченности кредита и фактические рыночные условия, что является более взвешенным и экономически обоснованным решением", – сказал Жумангарин.

На брифинге в правительстве он разъяснил инициативу.

"Сейчас предельная ставка условно по ипотечным кредитам установлена на уровне 25%. Мы решили ее сохранить пока, потому что, понятно, была поднята базовая ставка в октябре. Общая стоимость денег в экономике повысилась и, соответственно, зажимать совсем маржинальности ипотечных продуктов было неразумно. Но до 1 июля мы разработаем отдельную методологию, в рамках которой посмотрим на то, каким образом берется ипотека. Кто-то берет ипотеку с 20%-ным взносом на 15 лет, а кто-то берет ипотеку с 80%-ным взносом на 5 лет", – отметил вице-премьер.

По его словам, риски таких кредитов совершенно разные.

"То есть я хочу за 20 млн квартиру купить, готов сейчас 15 млн заплатить, а 5 млн взять всего лишь на 5 лет. Для меня этот кредит несильно рискованный, для банка несильно рискованный, поэтому, возможно, мне стоит ставку посмотреть, исходя из этой степени риска. Сейчас методология достаточно прямая", – добавил Жумангарин.

Ранее председатель АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, как будут стимулировать банки выдавать меньше кредитов населению.

Азамат Сыздыкбаев
