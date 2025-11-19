Изменения в сфере ипотечного кредитования ждут казахстанцев

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин 19 ноября 2025 года на заседании правительства сообщил, что в стране будет рассмотрена возможность привязки предельной годовой ставки вознаграждения по ипотеке к LTV с 1 июля 2026 года, передает корреспондент Zakon.kz.

LTV – это соотношение суммы кредита к стоимости залога. "Данный подход будет учитывать уровень обеспеченности кредита и фактические рыночные условия, что является более взвешенным и экономически обоснованным решением", – сказал Жумангарин. На брифинге в правительстве он разъяснил инициативу. "Сейчас предельная ставка условно по ипотечным кредитам установлена на уровне 25%. Мы решили ее сохранить пока, потому что, понятно, была поднята базовая ставка в октябре. Общая стоимость денег в экономике повысилась и, соответственно, зажимать совсем маржинальности ипотечных продуктов было неразумно. Но до 1 июля мы разработаем отдельную методологию, в рамках которой посмотрим на то, каким образом берется ипотека. Кто-то берет ипотеку с 20%-ным взносом на 15 лет, а кто-то берет ипотеку с 80%-ным взносом на 5 лет", – отметил вице-премьер. По его словам, риски таких кредитов совершенно разные. "То есть я хочу за 20 млн квартиру купить, готов сейчас 15 млн заплатить, а 5 млн взять всего лишь на 5 лет. Для меня этот кредит несильно рискованный, для банка несильно рискованный, поэтому, возможно, мне стоит ставку посмотреть, исходя из этой степени риска. Сейчас методология достаточно прямая", – добавил Жумангарин. Ранее председатель АРРФР Мадина Абылкасымова рассказала, как будут стимулировать банки выдавать меньше кредитов населению.

