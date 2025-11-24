Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 24 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 24 ноября 2025 года (на 11:08).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 518,66 тенге, евро – 597,44 тенге, рубля – 6,56 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 519,8 тенге, продажи – 522,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 598,8 тенге, продажи – 604 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,45 тенге, продажи – 6,51 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 519,5 тенге, продажи – 521,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 598,7 тенге, продажи – 603,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,46 тенге, продажи – 6,57 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 519,8 тенге, продажи – 521,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте –597,7 тенге, продажи – 603,4 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,46 тенге, продажи – 6,54. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

