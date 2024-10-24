Курсы валют на выходные дни: 25-27 октября

Фото: pixabay

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 24 октября 2024 года закрылись вечерные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,13 тенге, снизившись на 1,12 тенге.

Средневзвешенный курс евро упал до 523,47 тенге (-2,52).

Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,02 тенге.

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах снизился до 68,16 тенге (-0,09). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,5-487,9 тенге, евро – по 523,5-527,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге. Утром Национальный банк устанавливал курс доллара в 486,65 тенге, евро – в 524,46 тенге, рубля – в 5,05 тенге. Читайте также В Казахстане стали выдавать еще меньше микрозаймов до зарплаты Осенний шоппинг: на что обратить внимание во время покупок Курс доллара снизился на торгах перед выходными

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