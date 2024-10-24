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Курсы валют на выходные дни: 25-27 октября

торги на бирже, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:10 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 24 октября 2024 года закрылись вечерные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,13 тенге, снизившись на 1,12 тенге.

Средневзвешенный курс евро упал до 523,47 тенге (-2,52).

Средневзвешенный курс российского рубля достиг 5,02 тенге.

Средневзвешенный курс юаня на дневных торгах снизился до 68,16 тенге (-0,09).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 485,5-487,9 тенге, евро – по 523,5-527,5 тенге, российские рубли – по 4,99-5,09 тенге.

Утром Национальный банк устанавливал курс доллара в 486,65 тенге, евро – в 524,46 тенге, рубля – в 5,05 тенге.

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Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
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