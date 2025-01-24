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Финансы

Курсы валют на выходные дни: 25 и 26 января

Обмен валют, деньги, обменник, евро, обменники, фото - Новости Zakon.kz от 24.01.2025 17:09 Фото: pixabay
Сегодня, 24 января 2025 года, в 17:00 на Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись вечерние торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 517,81 тенге, снизившись на 4,38 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 542,31 тенге (-1,61 тенге).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,24 тенге (-0,02 тенге).

Курс юаня по итогам утренних торгов составил 71,6 тенге (-0,002 тенге).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 516,61-522,56 тенге, евро – по 540,87-547,31 тенге, рубли – по 5,17-5,27 тенге.

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Тенге укрепился на торгах 24 января
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Утром Национальный банк Казахстана установил курс доллара в 522,42 тенге, евро – 543,89 тенге, рубля – 5,28 тенге.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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