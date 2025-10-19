#АЭС в Казахстане
Финансы

Как поменялись курсы валют в обменниках Казахстана 19 октября

, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2025 12:43
В материале представлены курсы иностранных валют в Нацбанке РК, а также курсы трех валют (доллар США, евро, российский рубль) в обменниках городов: Астана, Алматы, Шымкент. Приведены средневзвешенные курсы в обменных пунктах вышеуказанных городов, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 19 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 536,32 тенге; евро – 626,9 тенге; российский рубль – 6,6 тенге; китайский юань – 75,27 тенге.

Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.

Астана

Курс доллара:

536,47 тенге на покупку, 542,46 тенге на продажу.

Курс евро:

625,51 тенге на покупку, 633,51 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,57 тенге на покупку, 6,72 тенге на продажу.

Алматы

Курс доллара:

538,56 тенге на покупку, 540,62 тенге на продажу.

Курс евро:

626,96 тенге на покупку, 630,87 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,54 тенге на покупку, 6,67 тенге на продажу.

Шымкент

Курс доллара:

538,12 тенге на покупку, 540,12 тенге на продажу.

Курс евро:

624,83 тенге на покупку, 629,63 тенге на продажу.

Курс рубля:

6,53 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.

Ранее Zakon.kz разбирался, почему российская валюта дорожает с каждым днем.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
