Как поменялись курсы валют в обменниках Казахстана 19 октября
По состоянию на 19 октября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 536,32 тенге; евро – 626,9 тенге; российский рубль – 6,6 тенге; китайский юань – 75,27 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
536,47 тенге на покупку, 542,46 тенге на продажу.
Курс евро:
625,51 тенге на покупку, 633,51 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,57 тенге на покупку, 6,72 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
538,56 тенге на покупку, 540,62 тенге на продажу.
Курс евро:
626,96 тенге на покупку, 630,87 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,54 тенге на покупку, 6,67 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
538,12 тенге на покупку, 540,12 тенге на продажу.
Курс евро:
624,83 тенге на покупку, 629,63 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,53 тенге на покупку, 6,62 тенге на продажу.
Ранее Zakon.kz разбирался, почему российская валюта дорожает с каждым днем.