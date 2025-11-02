Как поменялись курсы валют в обменниках Казахстана 2 ноября
По состоянию на 2 ноября 2025 года курсы валют в Национальном банке РК равны: доллар США – 530,47 тенге; евро – 613,75 тенге; российский рубль – 6,55 тенге; китайский юань – 74,73 тенге.
Нижеизложенные курсы валют являются актуальными на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Покупающей и продающей стороной показаны обменные пункты.
Астана
Курс доллара:
528,51 тенге на покупку, 534,54 тенге на продажу.
Курс евро:
611,6 тенге на покупку, 618,61 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,42 тенге на покупку, 6,57 тенге на продажу.
Алматы
Курс доллара:
531,29 тенге на покупку, 533,5 тенге на продажу.
Курс евро:
613,09 тенге на покупку, 618,21 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,46 тенге на покупку, 6,58 тенге на продажу.
Шымкент
Курс доллара:
530,28 тенге на покупку, 532,33 тенге на продажу.
Курс евро:
612,18 тенге на покупку, 620,09 тенге на продажу.
Курс рубля:
6,46 тенге на покупку, 6,54 тенге на продажу.