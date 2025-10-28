Кто из казахстанцев и на какое дело получил от государства 1,5 млн тенге безвозмездно

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 28 октября 2025 года, предоставили данные по гражданам, которые получили гранты для реализации новых бизнес-идей, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

"С начала текущего года гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдано 8964 гранта для реализации новых бизнес-идей, из них 5539 – сельским жителям. Всего в 2025 году планируется предоставить 9234 гранта. Всего было принято порядка 22,7 тыс. заявлений от претендентов, в том числе от многодетных семей – 14,8 тыс., от лиц с инвалидностью – 3,6 тыс., от лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом – 2,6 тыс., от получателей адресной социальной помощи – 600 заявлений. Также подали заявления 758 человек из числа лиц, потерявших кормильца, 178 переселенцев и 145 кандасов". Пресс-служба МТСЗН РК

Наибольшее количество заявок поступило от претендентов в Туркестанской (1788), Кызылординской (1500), Жамбылской (1006) областях, наименьшее количество – из Астаны (126) и области Улытау (79).

По данным на 1 октября 2025 года, как уточнили в Минтруда, безвозмездные гранты были выданы на:

приобретение технологического оборудования – 3930,

приобретение инвентаря, орудий труда – 2589,

животноводство – 2228,

аренду помещений – 135,

растениеводство – 82.

В разрезе категорий получателей:

5822 гранта выдано членам многодетных семей,

1397 – лицам с инвалидностью,

1015 – родителям, воспитывающим детей с инвалидностью,

266 – получателям адресной социальной помощи,

312 – получателям выплат по потере кормильца,

87 – переселенцам,

65 – кандасам.

"В текущем году проведено 2 потока приема заявлений на получение грантов: в первом потоке было выдано – 4207, во втором – 4757. Также с 20 октября организован дополнительный поток за счет средств, сэкономленных на первом и втором потоках". Пресс-служба МТСЗН РК

Всего, как отметили в ведомстве, за счет сэкономленных средств планируется предоставить 270 грантов в 9 регионах страны. Из них: в областях Абай (в 2 районах – 4), Акмолинской (в 14 районах – 40), Восточно-Казахстанской (в 2 районах – 9), Павлодарской (в 6 районах – 40), Кызылординской (в Кызылорде – 56), Туркестанской (в Жетысайском районе – 5), Северо-Казахстанской (в 4 районах – 9), Улытау (в 4 районах – 11) и Шымкенте (96).

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений от претендентов. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале business.enbek.kz.

При этом каждый член комиссии, как пояснили в Минтруда, оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист последующим критериям:

конкурентоспособность бизнес-идеи,

проработанность рынков сбыта,

финансовая жизнеспособность бизнес-проекта,

уровень предпринимательских навыков,

создание новых рабочих мест.

Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.

Информация о решении комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале business.enbek.kz. В случае принятия комиссией положительного решения претендент регистрирует свою деятельность в налоговых органах, предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально представляет отчеты об использовании выделенных средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности.

"В следующем году также предусмотрена выдача 9 тысяч грантов", – заключили в пресс-службе МТСЗН РК.

