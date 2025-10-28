Кто из казахстанцев и на какое дело получил от государства 1,5 млн тенге безвозмездно
Отметим, что размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.
"С начала текущего года гражданам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, выдано 8964 гранта для реализации новых бизнес-идей, из них 5539 – сельским жителям. Всего в 2025 году планируется предоставить 9234 гранта. Всего было принято порядка 22,7 тыс. заявлений от претендентов, в том числе от многодетных семей – 14,8 тыс., от лиц с инвалидностью – 3,6 тыс., от лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом – 2,6 тыс., от получателей адресной социальной помощи – 600 заявлений. Также подали заявления 758 человек из числа лиц, потерявших кормильца, 178 переселенцев и 145 кандасов".Пресс-служба МТСЗН РК
Наибольшее количество заявок поступило от претендентов в Туркестанской (1788), Кызылординской (1500), Жамбылской (1006) областях, наименьшее количество – из Астаны (126) и области Улытау (79).
По данным на 1 октября 2025 года, как уточнили в Минтруда, безвозмездные гранты были выданы на:
- приобретение технологического оборудования – 3930,
- приобретение инвентаря, орудий труда – 2589,
- животноводство – 2228,
- аренду помещений – 135,
- растениеводство – 82.
В разрезе категорий получателей:
- 5822 гранта выдано членам многодетных семей,
- 1397 – лицам с инвалидностью,
- 1015 – родителям, воспитывающим детей с инвалидностью,
- 266 – получателям адресной социальной помощи,
- 312 – получателям выплат по потере кормильца,
- 87 – переселенцам,
- 65 – кандасам.
"В текущем году проведено 2 потока приема заявлений на получение грантов: в первом потоке было выдано – 4207, во втором – 4757. Также с 20 октября организован дополнительный поток за счет средств, сэкономленных на первом и втором потоках".Пресс-служба МТСЗН РК
Всего, как отметили в ведомстве, за счет сэкономленных средств планируется предоставить 270 грантов в 9 регионах страны. Из них: в областях Абай (в 2 районах – 4), Акмолинской (в 14 районах – 40), Восточно-Казахстанской (в 2 районах – 9), Павлодарской (в 6 районах – 40), Кызылординской (в Кызылорде – 56), Туркестанской (в Жетысайском районе – 5), Северо-Казахстанской (в 4 районах – 9), Улытау (в 4 районах – 11) и Шымкенте (96).
Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений от претендентов. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Уведомление о месте, дате и времени проведения заседания комиссии отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале business.enbek.kz.
При этом каждый член комиссии, как пояснили в Минтруда, оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист последующим критериям:
- конкурентоспособность бизнес-идеи,
- проработанность рынков сбыта,
- финансовая жизнеспособность бизнес-проекта,
- уровень предпринимательских навыков,
- создание новых рабочих мест.
Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов.
Информация о решении комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале business.enbek.kz. В случае принятия комиссией положительного решения претендент регистрирует свою деятельность в налоговых органах, предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально представляет отчеты об использовании выделенных средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности.
"В следующем году также предусмотрена выдача 9 тысяч грантов", – заключили в пресс-службе МТСЗН РК.
9 октября 2025 года в Минтруда озвучили уровень зарплат, необходимый для жизни в Казахстане.