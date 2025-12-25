#Казахстан в сравнении
Общество

В каком случае и кому положена выплата в 275 тысяч тенге на каждого члена семьи в Казахстане

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2025 09:22 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 25 декабря 2025 года, в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана предоставили обновленные данные по этническим казахам, получившим статус кандаса, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, для расселения кандасов трудодефицитными регионами определены: Акмолинская,  область Абай, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2309 человек. По состоянию на 1 декабря 2025 года в регионы расселения переселено 2218 кандасов.

В Минтруда отметили, что кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии:

  • на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи;
  • на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге).

С начала года различные меры поддержки были оказаны 1279 кандасам. В частности, 356 человек были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем, как подчеркнули в ведомстве, для повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,56 млн тенге на семью.

По данным Минтруда, в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 14 828 этнических казахов. Всего с 1991 года в республику вернулись 1 млн 162,9 тыс. этнических казахов.

Как уточнили в ведомстве, прибывшие в Казахстан с начала текущего года кандасы являются выходцами:

  • 44,5% – из Узбекистана,
  • 43,6% – из КНР,
  • 4,1% – из Туркменистана,
  • 3% – из Монголии,
  • 2,5% – из России,
  • 2,3% – из других стран.

По состоянию на 1 декабря 2025 года число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 57,4%, несовершеннолетние – 34% и пенсионеры – 8,6%.

Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 15% имеют высшее образование, 27,6% среднее специальное образование, 51,1% общее среднее образование и 6,3% не имеют образования.

Отмечается, что прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Ранее стало известно, что в Казахстане установили региональные квоты на прием кандасов и переселенцев на 2026 год. Подробнее об этом – здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
