В каком случае казахстанцы смогут получить от государства более 1,5 млн тенге безвозмездно
В ведомстве уточнили, что по республике в рамках первого потока планируется выдача 4500 грантов.
"Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз. Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом".Пресс-служба МТСЗН РК
Для подачи заявки необходимо:
- зарегистрироваться на портале;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
- скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
- заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.
При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.
По данным Минтруда, для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.
Претендентами на получение гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:
- зарегистрированные безработные;
- индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет).
При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:
- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом "кандас";
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- член многодетной семьи (супруг/супруга);
- лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца.
Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет.
Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведен в электронный формат. Прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал Business.enbek.kz.
Грант можно получить на:
приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.
Гранты не предоставляются на:
потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.
Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.
В Минтруда пояснили, что претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии, при этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям:
- конкурентоспособность бизнес-идеи,
- проработанность рынков сбыта,
- финансовая жизнеспособность бизнес-проекта,
- уровень предпринимательских навыков,
- создание новых рабочих мест.
"Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов. Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и его филиалов (карьерных центров)".Пресс-служба МТСЗН РК
В 2024 году казахстанцам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, для реализации новых бизнес-идей выдан 8941 грант. С подробной инструкцией, как получить безвозмездный грант для развития бизнеса в Казахстане, можете ознакомиться здесь.