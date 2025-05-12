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Финансы

В каком случае казахстанцы смогут получить от государства более 1,5 млн тенге безвозмездно

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 09:46 Фото: Zakon.kz
На портале Business.enbek.kz (портал) с 21 мая 2025 года начинается прием заявок по первому потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. Об этом сегодня, 12 мая, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что по республике в рамках первого потока планируется выдача 4500 грантов.

"Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз. Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом".Пресс-служба МТСЗН РК

Для подачи заявки необходимо:

  • зарегистрироваться на портале;
  • пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
  • скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
  • заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.

По данным Минтруда, для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

Претендентами на получение гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:

  • зарегистрированные безработные;
  • индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет).

При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с действующим статусом "кандас";
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • член многодетной семьи (супруг/супруга);
  • лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет.

Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведен в электронный формат. Прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал Business.enbek.kz.

Грант можно получить на:

приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на:

потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.

В Минтруда пояснили, что претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии, при этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям:

  • конкурентоспособность бизнес-идеи,
  • проработанность рынков сбыта,
  • финансовая жизнеспособность бизнес-проекта,
  • уровень предпринимательских навыков,
  • создание новых рабочих мест.
"Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов. Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и его филиалов (карьерных центров)".Пресс-служба МТСЗН РК

В 2024 году казахстанцам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, для реализации новых бизнес-идей выдан 8941 грант. С подробной инструкцией, как получить безвозмездный грант для развития бизнеса в Казахстане, можете ознакомиться здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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