В каком случае казахстанцы смогут получить от государства более 1,5 млн тенге безвозмездно

На портале Business.enbek.kz (портал) с 21 мая 2025 года начинается прием заявок по первому потоку на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. Об этом сегодня, 12 мая, проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что по республике в рамках первого потока планируется выдача 4500 грантов.

"Гранты предоставляются на безвозмездной основе, целевым назначением является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет 400 МРП (1 572 800 тенге). Каждый участник может получить его только один раз. Средства грантов позволяют начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом". Пресс-служба МТСЗН РК

Для подачи заявки необходимо:

зарегистрироваться на портале;

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

При отсутствии доступа к интернету или компьютера можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров, центрах обслуживания населения.

По данным Минтруда, для получения гранта необходимо соблюсти ряд условий.

Претендентами на получение гранта на реализацию новой бизнес-идеи могут быть:

зарегистрированные безработные;

индивидуальные предприниматели (срок регистрации до 3 лет).

При этом претендент должен относиться к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

член многодетной семьи (супруг/супруга);

лицо, воспитывающее ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет.

Для обеспечения прозрачности процедур, снижения человеческого фактора, удобства заявителей весь процесс предоставления грантов переведен в электронный формат. Прием заявок на получение гранта осуществляется через единое окно – портал Business.enbek.kz.

Грант можно получить на:

приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады, оплаты аренды помещений.

Гранты не предоставляются на:

потребительские цели, погашение кредитных займов, приобретение и строительство жилой недвижимости, приобретение земельных участков, производство подакцизной продукции.

Гранты выдаются центрами трудовой мобильности на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение гранта.

В Минтруда пояснили, что претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии, при этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям:

конкурентоспособность бизнес-идеи,

проработанность рынков сбыта,

финансовая жизнеспособность бизнес-проекта,

уровень предпринимательских навыков,

создание новых рабочих мест.

"Таким образом, решение о предоставлении гранта принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности бизнес-проектов претендентов. Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров трудовой мобильности и его филиалов (карьерных центров)". Пресс-служба МТСЗН РК

В 2024 году казахстанцам, относящимся к социально уязвимым слоям населения, для реализации новых бизнес-идей выдан 8941 грант. С подробной инструкцией, как получить безвозмездный грант для развития бизнеса в Казахстане, можете ознакомиться здесь.