Общество

В Минтруда озвучили уровень зарплат, необходимый для жизни в Казахстане

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 13:05 Фото: Zakon.kz
Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев в кулуарах Сената 9 октября 2025 года рассказал, сколько должны зарабатывать казахстанцы, чтобы они могли покрыть свои потребности, передает корреспондент Zakon.kz.

Ертаев, говоря об этом, заявил, что будет отталкиваться от средней заработной платы.

"В Казахстане зарплата должна быть не ниже медианной зарплаты или выше – такая заработная плата обеспечит потребности гражданина проживать на сегодняшний день. Средняя зарплата у нас сейчас 400 тыс, а медианная зарплата – 288 тыс.", – отметил вице-министр.

По его словам, из 95 тыс. организаций 73 тыс. организаций, или 76%, уже обеспечивают зарплату у себя в организациях на уровне или выше медианной заработной платы.

"С остальными работа будет вестись. План у нас до 2030 года достичь заработной платы, как рекомендует Международная организация труда, не ниже 50% Индекса Гейтса – у нас сейчас она 30% ниже. Поэтому мы поэтапно будем идти к показателю в 50%", – заявил спикер.

Однако он не сказал, сколько это будет в денежном выражении.

Ранее Ертаев рассказал, сколько казахстанцев работают за рубежом.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
