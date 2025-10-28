Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 28 октября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,13 тенге, евро – 624,88 тенге, рубля – 6,64 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 536 тенге, продажи – 542 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 622 тенге, продажи – 630 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,6 тенге, продажи – 6,8 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 537 тенге, продажи – 539,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 623,5 тенге, продажи – 627,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,71 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537 тенге, продажи – 539,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 627,5 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,57 тенге, продажи – 6,71.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.