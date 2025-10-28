Курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 28 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 28 октября 2025 года (на 11:00).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 538,13 тенге, евро – 624,88 тенге, рубля – 6,64 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 536 тенге, продажи – 542 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 622 тенге, продажи – 630 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,6 тенге, продажи – 6,8 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 537 тенге, продажи – 539,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 623,5 тенге, продажи – 627,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,57 тенге, продажи – 6,71 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 537 тенге, продажи – 539,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 627,5 тенге, продажи – 6,57 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,57 тенге, продажи – 6,71. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

