Тенге резко укрепляется к доллару: в чем причина

Курс доллара на международном рынке Forex утром 29 октября опустился до 533,5 тенге, тогда как накануне пара USD/KZT держалась на отметке 535,8. Таким образом, падение доллара за несколько часов составило 2,33 тенге, или 0,43%, сообщает Zakon.kz.

Этот тренд немедленно отразился и на внутреннем рынке: в обменниках средний курс продажи доллара за сутки снизился с 538,19 до 536,94 до тенге.

Эксперты отмечают, что текущее укрепление тенге обусловлено комплексом внутренних и внешних факторов, среди которых позитивная динамика на международных финансовых рынках и стабильность внутреннего сектора страны.

Несмотря на умеренную динамику, цены на нефть марки Brent оставались в благоприятном для казахстанской экономики диапазоне 63,7-64,0 доллара за баррель. За последнюю неделю "черное золото" продемонстрировало уверенный рост на 2,36%, что очень важно для Казахстана.

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, в начале текущей недели торговая активность находится выше средних годовых значений, при этом совокупный объем торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) достиг 288,9 млн долларов, что на 19,4 млн больше предыдущих периодов.

Как отмечают в АФК, увеличение предложения иностранной валюты на локальном рынке могло быть вызвано несколькими ключевыми причинами:

Привлекательный уровень продажи для экспортеров.

Необходимость тенговых расчетов к концу месяца.

Фиксация прибыли валютными трейдерами.

Приток средств нерезидентов на фоне высоких ставок по тенговым инструментам.

Экономист Эльдар Шамсутдинов, комментируя торги 28 октября, подтверждает эту динамику.

"Тенге резко укрепился на 4,10 тенге, или 0,76%, к понедельнику, обновив месячный максимум и пробив отметку 534 тенге. Это самое сильное укрепление с начала октября на фоне умеренного роста экспортной выручки и коррекции доллара на внешних площадках". Эльдар Шамсутдинов

Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев выделяет институциональные основы, поддерживающие укрепление тенге в конце октября 2025 года:

Строгая денежно-кредитная политика Нацбанка Казахстана с повышением процентных ставок. Этот шаг поддерживает спрос на национальную валюту и укрепляет доверие к ней со стороны инвесторов.

Консервативный бюджет страны и рост инвестиций, что формирует благоприятный макроэкономический фон.

Снижение волатильности мировых валют и умеренная стабильность на международных рынках.

Таким образом, укрепление тенге является результатом комбинации благоприятной внешней конъюнктуры (нефть, стабильность мировых рынков) и целенаправленной внутренней политики, включая жесткие монетарные меры и высокую торговую активность.

Ранее мы сообщили, что казахстанцы все больше доверяют тенге. Депозиты в национальной валюте, по данным Нацбанка Казахстана, остаются доминирующими: на октябрь 2025 года они составляют 77,5% от общего объема, или 20,4 трлн тенге.