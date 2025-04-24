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Финансы

Доллар подешевел в середине недели: что помогает укрепиться тенге

Доллары, доллар, тенге, обмен валют, обменник, обменники, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 15:48 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Какие факторы оказывали наибольшее влияние на формирование курса валютной пары USDKZT в последние несколько дней – в материале Zakon.kz.

На этой неделе курс тенге демонстрирует разнонаправленную динамику на фоне влияния как внутренних, так и внешних факторов. В первые дни недели нацвалюте удалось укрепиться до 518 тенге за доллар, в среду курс USDKZT незначительно вырос до 518,3 тенге. Официальный курс доллара установленный Нацбанком на четверг, 24 апреля, составлял 518,34 тенге. При этом, по итогам сегодняшних торгов на KASE доллар снова снизился до 517,16 тенге.

Фото: Zakon.kz

В Ассоциации финансистов Казахстана отмечают, что укреплению тенге могли поспособствовать: стабильное предложение инвалюты со стороны Нацбанка РК, экспортеров и субъектов КГС. Также поддержку тенге могло оказать частичное удовлетворение спроса на инвалюту со стороны отдельных участников.

Среди внешних факторов, в начале недели тенге поддержало также укрепление рубля, рост котировок нефти на фоне новых санкций США против иранской нефти, а также падение американского доллара вследствие глобального выхода инвесторов их американских активов.

Вместе с тем, в среду тенге несколько ослаб на фоне увеличения расчетов по импортным контрактам на фоне ускорения освоения бюджетных средств, а также необходимости обслуживания внешнего долга. Также, негативно на курсе отразилось ухудшение позиций российского рубля и сохраняющееся геополитическое напряжение между Китаем и США.

Так, согласно официальным данным Банка России курс доллара на 24 апреля установлен на уровне 82,36 рублей. При этом еще во вторник курс составлял 80,75 рублей за доллар.

Аналитики ранее опрошенные Zakon.kz отмечали, курс доллара в ближайшие дни будет сохраняться в диапазоне 518–526 тенге за доллар. Но в среднесрочной перспективе нацвалюта все–же будет тяготеть к тренду на медленное ослабление.

Добавим, что согласно апрельскому опросу экспертов финрынка началу мая курс USDKZT прогнозируется на отметке 516,3 тенге за доллар, а через год может составить уже 542,5 тенге.

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Ольга Кудряшова
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