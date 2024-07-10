Прогноз: каким будет курс доллара к началу августа

Эксперты не ожидают дальнейшего снижения курса тенге. Как может сложиться пара USD/KZT к началу августа, в материале Zakon.kz.

Эксперты финансового рынка не видят оснований для дальнейшего ослабления тенге на фоне благоприятной конъюнктуры сырьевого рынка, профицитного счета текущих операций, улучшения торгового баланса, высоких процентных ставок в стране и улучшения аппетита к риску на мировых рынках капитала, сообщают в аналитическом центре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

"К началу августа текущего года курс доллара к нацвалюте может составить 473,5 тенге за доллар, а через год – вырасти до 481,8 тенге за доллар (в прошлом прогнозе – 450,4 и 475,4 соответственно)", – говорится в обзоре АФК.

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

При этом с ослаблением нацвалюты проинфляционное давление в экономике может возрасти, но цикл осторожного снижения базовой ставки может продолжиться в июле.

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией среди участников финрынка, 71% респондентов ожидают снижения базовой ставки до 14-14,25% годовых (против текущих 14,5%), а оставшаяся часть ожидают сохранения ставки на заседании в пятницу, 12 июля.

Отмечается, что в июле оценка инфляционных ожиданий на годовом горизонте возросла до 8,1% (7,9% ранее) впервые за последние 4 месяца на фоне ослабления нацвалюты, углубляющегося дефицита бюджета и продолжающихся реформ в сфере регулируемых услуг.

"На этом фоне базовая ставка может сохраниться высокой через год – на отметке 12% годовых. Таким образом, ее реальное значение (базовая ставка минус инфляция) приблизится к верхней границе равновесного уровня для экономики страны в 3-4%", – пояснили в АФК.

В то же время ожидания скорого начала цикла снижения ставок Федрезервом в совокупности с сокращением добычи нефти странами ОПЕК+ может оказывать поддержку нефтяным котировкам. Через год стоимость барреля Brent прогнозируется на высокой отметке в 84,7 доллара за баррель (в бюджет РК на 2025 год заложена цена в 75 долларов).

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

Таким образом, высокие цены на нефть, увеличение добычи, улучшение финансовых условий и структурные реформы могут поддержать экономический рост в стране, и через год рост ВВП может составить 4,6%, прогнозируют в Ассоциации.