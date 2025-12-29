Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 декабря
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,6 тенге, евро – 594,27 тенге, рубля – 6,48 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 506,9 тенге, продажи – 513,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 594,3 тенге, продажи – 604,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 506,9 тенге, продажи – 510,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 594,9 тенге, продажи – 601,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,36 тенге, продажи – 6,49 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,5 тенге, продажи – 511,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 594,8 тенге, продажи – 601,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,48.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.