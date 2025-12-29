Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 29 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 29 декабря 2025 года (на 11:09).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,6 тенге, евро – 594,27 тенге, рубля – 6,48 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 506,9 тенге, продажи – 513,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 594,3 тенге, продажи – 604,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 506,9 тенге, продажи – 510,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 594,9 тенге, продажи – 601,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,36 тенге, продажи – 6,49 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,5 тенге, продажи – 511,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 594,8 тенге, продажи – 601,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,48. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

