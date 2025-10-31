Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 октября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 31 октября 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 530,07 тенге, евро – 615,2 тенге, рубля – 6,58 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 529,5 тенге, продажи – 535,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 612,5 тенге, продажи – 619,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,46 тенге, продажи – 6,61 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 531,5 тенге, продажи – 533,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 614,5 тенге, продажи – 619,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,49 тенге, продажи – 6,61 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 531,9 тенге, продажи – 534 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 614,4 тенге, продажи – 622,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,52 тенге, продажи – 6,60. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

