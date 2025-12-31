Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 31 декабря

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 31 декабря 2025 года (на 11:10).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 502,57 тенге, евро – 591,68 тенге, рубля – 6,42 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 505,7 тенге, продажи – 512,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 590 тенге, продажи – 600 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,25 тенге, продажи – 6,50 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 507,7 тенге, продажи – 512,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 589,4 тенге, продажи – 597,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,16 тенге, продажи – 6,39 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 508,2 тенге, продажи – 510,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 590,9 тенге, продажи – 603,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,27 тенге, продажи – 6,39. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

