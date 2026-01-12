Утверждены правила представления отчетности участниками рынка ценных бумаг и ЕНПФ

Постановлением правления Национального банка от 24 декабря 2025 года утверждены Правила представления отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг и единым накопительным пенсионным фондом, сообщает Zakon.kz.

Отчетность представляется организациями в электронном виде посредством информационной системы "Веб-портал Национального банка Республики Казахстан", представляющей собой единое окно доступа к сервисам представления отчетности в Национальный банк.

Отчетность, удостоверенная посредством ЭЦП руководителем организации или лицом, на которое возложена функция по подписанию отчета, и исполнителем, хранится в электронном формате.

Так, предусмотрено, что организации, осуществляющие деятельность по управлению инвестиционным портфелем, представляют в Нацбанк ежемесячно, не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;

отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов;

отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов;

отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов;

отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов;

отчет по инвестиционным фондам;

отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов;

отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда;

отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами;

отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов;

отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов, за исключением таблицы 1, которая не представляется управляющим инвестиционным портфелем, обладающим лицензией на занятие брокерской или дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;

отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты;

отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами;

отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем или брокерскую, или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

Организации, осуществляющие брокерскую, дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением банков второго уровня, филиалов банка – нерезидента РК и Национального оператора почты, обладающих лицензией на осуществление брокерской или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, представляют в Нацбанк ежемесячно, не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;

отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов;

отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов;

отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов;

отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов;

отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг.

Брокеры и дилеры представляют в Нацбанк ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

сведения об организации, обладающей лицензией на осуществление брокерской или дилерской деятельности на рынке ценных бумаг РК;

сведения о пользователях автоматизированной системы алгоритмической торговли, осуществляемой за счет активов клиентов и собственных активов.

Брокеры и дилеры, за исключением добровольного накопительного пенсионного фонда, обладающего лицензией на осуществление брокерской или дилерской деятельности, представляют в Нацбанк ежеквартально, не позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

отчет о сделках с производными финансовыми инструментами;

отчет об остатках денег, находящихся на счетах брокера;

отчет об оказании услуг брокером или дилером.

Управляющие инвестиционным портфелем с правом привлечения добровольных пенсионных взносов представляют в Нацбанк ежемесячно, не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;

отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов;

отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов;

отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов;

отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов;

отчет по инвестиционным фондам;

отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов;

отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда;

отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами;

отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов;

отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов, за исключением таблицы 1, которая не представляется управляющим инвестиционным портфелем, обладающим лицензией на занятие брокерской или дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;

отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты;

отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами;

отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем, брокерскую или дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

отчет о стоимости пенсионных активов;

в случае управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Нацбанком, – отчет о стоимости пенсионных активов – раздельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении;

отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;

отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов;

в случае управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным банком, – отчет об объемах пенсионных накоплений и количестве вкладчиков (получателей) добровольных пенсионных взносов – раздельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении;

отчет о пенсионных выплатах;

в случае управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда в соответствии с договором на инвестиционное управление активами, заключенным с Национальным банком, – отчет о пенсионных выплатах – раздельно по активам единого накопительного пенсионного фонда и пенсионным активам, находящимся в управлении;

отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов добровольного накопительного пенсионного фонда.

Добровольные накопительные пенсионные фонды представляют в Нацбанк ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

отчет об активах и обязательствах по собственным активам, классифицированных по секторам экономики;

отчет об активах и обязательствах по пенсионным активам, классифицированных по секторам экономики.

Управляющий инвестиционным портфелем, которому переданы в доверительное управление пенсионные активы, представляет в Нацбанк ежемесячно, не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем:

отчет о ценных бумагах, приобретенных за счет собственных активов;

отчет об операциях "обратное репо" и репо, совершенных за счет собственных активов;

отчет о вкладах и деньгах, учитываемых в составе собственных активов;

отчет об инвестициях в капитал других юридических лиц за счет собственных активов;

отчет о выданных займах и дебиторской задолженности, учитываемых в составе собственных активов и активов клиентов;

отчет по инвестиционным фондам;

отчет о структуре инвестиционного портфеля, приобретенного за счет активов клиентов;

отчет о структуре иного имущества инвестиционного фонда;

отчет об инвестициях инвестиционного фонда и прочих клиентов в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами;

отчет о заключенных сделках по инвестированию активов клиентов;

отчет о заключенных сделках по инвестированию собственных активов, за исключением таблицы 1, которая не представляется управляющим инвестиционным портфелем, обладающим лицензией на занятие брокерской или дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг;

отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов в производные финансовые инструменты;

отчет о совершенных сделках по инвестированию активов клиентов и собственных активов с аффилированными лицами;

отчет о выполнении пруденциальных нормативов организациями, осуществляющими управление инвестиционным портфелем и (или) брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

отчет о стоимости пенсионных активов;

отчет о структуре инвестиционного портфеля пенсионных активов;

отчет о соблюдении лимитов инвестирования;

отчет о стоимости одной условной единицы пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении;

отчет о коэффициентах номинальной доходности пенсионных активов.

Постановление вводится в действие с 19 января 2026 года.