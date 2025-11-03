Нацбанк продал 660 млн долларов из Нацфонда: названа причина

Национальный банк Казахстана сегодня, 3 ноября 2025 года, предоставил информационное сообщение по валютному рынку, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам октября курс тенге укрепился на 3,5%, до 529,96 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 248 млн долларов до 271 млн долларов. Общий объем торгов составил 6 млрд долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда за октябрь составили 660 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 11% от общего объема торгов, или около 30 млн долларов в день". Пресс-служба НБК

По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре Нацбанком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов.

"В рамках операций зеркалирования в октябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В течение ноября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 475 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты". Пресс-служба НБК

Валютные интервенции в октябре Национальным банком не проводились.

"Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 279 млн долларов". Пресс-служба НБК

В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Нацбанк не осуществлял покупку долларов в инвестиционный портфель пенсионных активов в октябре. Покупка валюты в ноябре также не запланирована.

"В рамках принципа транспарентности Национальный банк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке. В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов". Пресс-служба НБК

