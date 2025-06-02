Названа причина, по которой Нацбанк продаст из Нацфонда до 800 млн долларов

Пресс-служба Национального банка Казахстана (НБК) сегодня, 2 июня 2025 года, распространила информационное сообщение по валютному рынку, передает корреспондент Zakon.kz.

Из него следует, что по итогам мая курс тенге укрепился на 0,3%, до 510,82 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 246 до 238 млн долларов. Общий объем торгов составил 4,5 млрд долларов.

"Продажи валюты из Национального фонда за май составили 988 млн долларов, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 22% от общего объема торгов, или около 52 млн долларов в день. По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в июне Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов". Пресс-служба НБК

Согласно информации, в рамках операций зеркалирования в мае было стерилизовано 213 млрд тенге. В течение июня в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 213 млрд тенге.

"При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Валютные интервенции в мае Национальным банком не проводились. Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 356 млн долларов". Пресс-служба НБК

Также сообщается, что Нацбанк в мае осуществлял покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 250 млн долларов, или около 6% от общего объема торгов. Цель – поддержание валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 40%.

"Национальный банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде, в связи с чем приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. При этом прогнозируемый объем приобретения валюты в июне для этих целей не превысит 250 млн долларов". Пресс-служба НБК

В рамках принципа транспарентности, как отметили в пресс-службе, Нацбанк продолжит раскрывать полную информацию о проводимых операциях на валютном рынке.

"В краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", – заключили в пресс-службе монетарного регулятора.

Ранее были представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка Казахстана на 2 июня 2025 года. Подробнее об этом можете прочитать здесь.