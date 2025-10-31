#Народный юрист
Общество

"Золотые инвестиции": где казахстанцы могут купить слитки и какие самые популярные

Золотые слитки, золотой слиток, золото, накопления, сбережения, слитки из золота, слиток, слитки, мерные слитки, мерный слиток, инвестиционное золото, стоимость золота, цена золота , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2025 17:13 Фото: pexels
Национальный банк Казахстана (НБК) по итогам третьего квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам ­­­8302 мерных слитка общим весом 438,4 кг. Об этом 31 октября отчитались в пресс-службе монетарного регулятора, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, наибольшие объемы реализации мерных слитков пришлись на:

  • Алматы (5874 штуки, 71%),
  • Астану (600 штук, 7%),
  • Карагандинскую область (460 штук, 6%).
"Таким образом, за третий квартал 2025 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 9110 мерных слитков общим весом 409 кг. Общее количество реализации с начала действия программы составляет 246 882 золотых слитка общим весом 8,6 т. Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% – 63 740 штук. Далее следуют 5-граммовые – 53 978 штук (22%), 100-граммовые – 50 779 штук (21%), 20-граммовые – 44 707 штук (18%) и 50-граммовые – 33 678 штук (13%)".Пресс-служба НБК

Отмечается, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая предотвращает механические повреждения и позволяет легко проверить, была ли она вскрыта.

"Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку".Пресс-служба НБК

В Нацбанке подчеркнули, что золотые слитки могут стать надежным инструментом инвестирования.

"Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность их обратного выкупа банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день".Пресс-служба НБК

В монетарном регуляторе уточнили, что покупка и продажа мерных слитков для населения доступны через банки второго уровня, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Фото: nationalbank.kz

Ранее мы писали, что Казахстан стал крупнейшим покупателем золота в мире. Подробнее об этом – здесь.

