Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 530,47 тенге, евро – 613,75 тенге, рубля – 6,56 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 529,4 тенге, продажи – 535,4 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 611,4 тенге, продажи – 618,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 530,8 тенге, продажи – 532,8 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 612,3 тенге, продажи – 617,3 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,47 тенге, продажи – 6,58 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 530,8 тенге, продажи – 532,9 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 611,7 тенге, продажи – 619,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,46 тенге, продажи – 6,53.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.