Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 3 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 3 ноября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 530,47 тенге, евро – 613,75 тенге, рубля – 6,56 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 529,4 тенге, продажи – 535,4 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 611,4 тенге, продажи – 618,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,40 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 530,8 тенге, продажи – 532,8 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 612,3 тенге, продажи – 617,3 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,47 тенге, продажи – 6,58 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 530,8 тенге, продажи – 532,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 611,7 тенге, продажи – 619,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,46 тенге, продажи – 6,53. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

