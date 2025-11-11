Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 11 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 11 ноября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 523,58 тенге, евро – 605,36 тенге, рубля – 6,45 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 523,2 тенге, продажи – 530,2 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 603,2 тенге, продажи – 613,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,34 тенге, продажи – 6,49 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 525,2 тенге, продажи – 526,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 606 тенге, продажи – 610,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,39 тенге, продажи – 6,50 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 524,7 тенге, продажи – 526,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 604,8 тенге, продажи – 609,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,37 тенге, продажи – 6,45. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

