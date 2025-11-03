Каким будет курс рубля к тенге в ноябре: мнения аналитиков

Ноябрь 2025 года обещает стать месяцем напряженного балансирования для пары RUB/KZT. С одной стороны – жесткая монетарная политика Банка России, с другой – агрессивные антиинфляционные меры Нацбанка Казахстана, сообщает Zakon.kz.

И казахстанские, и российские эксперты сходятся во мнении: факторы взаимоотношений рубля и тенге – от ослабления нефтяных котировок до сложного "логистического цикла" – создают условия для умеренной волатильности. Правда, все это сработает, если не будет резких внешних шоков.

Что поддерживает рубль?

Чтобы понять соотношение двух валют, надо определить, какое давление сегодня испытывает валюта России. Как подчеркивают аналитики, рубль остается под влиянием двух основных противоречащих сил – монетарной политики и торгового баланса.

Рубль получает поддержку, прежде всего, со стороны денежно-кредитной политики Банка России. Регулятор сохранил ключевую ставку на высоком уровне и дал рынку четкий сигнал о намерении дольше удерживать жесткие условия. По мнению финансиста Александра Шнейдермана, это укрепило интерес к рублевым активам и обеспечило дополнительный спрос на национальную валюту.

Инвестиционный аналитик Никита Бредихин ожидает постепенного ослабления рубля. Этому способствуют слабая динамика цен на нефть. Кроме того, есть ощутимое снижение сальдо внешней торговли в 2025 году.

При сохранении текущих условий осенний диапазон курсов, по совокупным прогнозам, остается в пределах 80-82 рублей за доллар. 3 ноября курс к доллару США составил 80,8861 рубля.

Меры Нацбанка: как стабилизируют тенге?

С другой стороны, в Казахстане также идут глубинные процессы, направленные на поддержку тенге, Нацбанк Казахстана заявил, что курс тенге в ноябре 2025 года будет поддерживаться усилиями, направленными на сохранение относительной стабильности валютного рынка. Причина жестких мер – ускорение инфляции, что потребовало значимого повышения базовой ставки.

Действия НБ РК по курсообразованию и ликвидности:

Валютные интервенции. НБ РК планирует поддерживать курс тенге за счет регулярных продаж валюты из Национального фонда для бюджетных трансфертов в объеме от 600 до 700 миллионов долларов в ноябре. Регулятор подчеркивает, что операции проводятся с соблюдением принципа рыночного нейтралитета.

НБ РК планирует поддерживать курс тенге за счет регулярных продаж валюты из Национального фонда для бюджетных трансфертов в объеме от 600 до 700 миллионов долларов в ноябре. Регулятор подчеркивает, что операции проводятся с соблюдением принципа рыночного нейтралитета. Стерилизация. НБ РК планирует продолжать стерилизацию избыточной денежной массы на уровне около 475 миллиардов тенге в ноябре для предотвращения избыточной инфляции.

НБ РК планирует продолжать стерилизацию избыточной денежной массы на уровне около 475 миллиардов тенге в ноябре для предотвращения избыточной инфляции. Золотые операции. Будет продолжено зеркалирование операций по золоту. До конца года планируется изъять дополнительно 1,4 трлн тенге для снижения эмиссионного и инфляционного эффекта.

Последнее в этом году решение о базовой ставке будет принято в ноябре с учетом обновленных прогнозов инфляции.

Фото: Zakon.kz

Курс рубля снижается, но медленно

Как считает финансист Арсен Темирбаев, в ноябре курс российского рубля к казахстанскому тенге будет колебаться в диапазоне 6,5-6,7 тенге за рубль. Такой прогноз сформирован на основе анализа текущей волатильности и экономических факторов, включая бюджетные трансферты и состояние мирового нефтяного рынка.

При этом аналитик подчеркивает важную динамику.

"Несмотря на то, что за год рубль прибавил к тенге 31,06%, за последний месяц российская валюта ослабла на 1,68%, а за 3 месяца – на 3,68%". Арсен Темирбаев

Более долгосрочные прогнозы для рубля учитывают возможное умеренное ослабление к концу года, но в ноябре на фоне текущих условий курс останется относительно стабильным.

Отметим, что сегодня утром при официальном курсе рубля в 6,56 тенге пара RUB/KZT на Форекс торгуется по 6,52 (снижение на 0,51% за сутки).

Ранее мы рассказали, как тенге зависит от курса рубля. Ведь Россия сохраняет статус крупнейшего торгового партнера Казахстана, и любые колебания рубля немедленно отражаются на курсе тенге. Исторически ослабление рубля практически всегда сопровождалось снижением стоимости казахстанской валюты.