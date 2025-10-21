Каким будет курс доллара к 1 ноября – прогнозы аналитиков

Динамику курса национальной валюты Казахстана в преддверии ноября определяет комплекс взаимосвязанных факторов: от глобальных цен на сырье и монетарной политики ФРС до траектории российского рубля и решений Нацбанка РК, сообщает Zakon.kz.

На фоне жесткой политики регулятора и геополитической неопределенности, эксперты фиксируют повышенное внимание к ключевым макроэкономическим индикаторам.

Перепроданность нефти Brent: потенциал для отскока

Ключевым фактором для курсообразования тенге традиционно остаются цены на нефть. Как отмечают аналитики SocGen Commodity Compass, рынок демонстрирует признаки "перепроданности": позиции управляющих по Brent достигли минимальных значений с начала года, что создает высокий потенциал для "короткого покрытия").

Индикаторы OBOS сигнализируют о нахождении Brent и WTI в "красной зоне" перепроданности, а это означает, что даже умеренный новостной или геополитический импульс может спровоцировать ценовой отскок".

Пояснение Zakon.kz. "Красная зона" перепроданности – это сигнал, который означает, что цена на нефть падала слишком долго и слишком быстро, и теперь она ниже своего справедливого или среднего значения за определенный период. Продавцов на рынке стало очень много, а актив кажется "слишком дешевым". "Ценовой отскок" – это ожидаемая реакция рынка. Когда актив становится "слишком дешевым" (перепроданным), на рынок начинают возвращаться покупатели, чтобы приобрести его по выгодной цене. Это движение вверх и называется отскоком или коррекцией.

На текущий момент Brent торгуется вблизи отметки 61 доллар за баррель, зафиксировав падение свыше 8% за месяц. При этом по рынку газа зафиксирован рост коротких позиций до максимума с ноября 2024 года, что отражает снижение ожиданий по зимнему спросу.

"Сложная улыбка" доллара

Второй по значимости фактор – динамика индекса доллара (DXY), который сегодня находится на уровне 98,605 (+1,37% за месяц). Экономист Эльдар Шамсутдинов констатирует возвращение классической USD smile-модели (улыбка – smile – означает предвкушение как высоких ставок, так и напряженности в экономике), но с усложненным паттерном.

"Доллар снова демонстрирует "улыбку", но теперь она сложнее, чем прежде. На рынок вернулась классическая USD smile-модель, при которой американская валюта выигрывает как на росте ставок, так и на панике". Эльдар Шамсутдинов

Повышение тревожности вокруг региональных банков США сначала ослабило доллар из-за усиления ожиданий мягкой политики ФРС. Но затем, когда риск снижения ставки стал уходить, доллар вновь укрепился на фоне стабилизации и надежд на торговое примирение США и Китая".

Рублевый ориентир: заседание Банка России

Курс тенге традиционно восприимчив к движениям российского рубля. Главным локальным событием новой недели для российского рынка станет заседание Банка России 24 октября, уверена аналитик Наталья Ващелюк.

"Регулятор, скорее всего, будет делать выбор между сохранением ключевой ставки и ее снижением на 50–100 б.п. Ключевая ставка, вероятно, будет сохранена на уровне 17%, при этом могут быть мягкие сигналы в риторике и в обновленных прогнозах Банка России" , – прогнозирует финансист.

Вариант снижения ключевой ставки также нельзя полностью исключать, особенно если инфляционные ожидания населения не вырастут. Аналитик заключает, что "волатильность на финансовых рынках в течение недели может быть высокой". По ее оценке, курс доллара может находиться в интервале 80–84, юаня – 11,2–11,7 рублей.

Политика Нацбанка: "тенговый разворот"

На внутреннем контуре жесткая политика Национального Банка РК приносит заметные плоды. Экономист Руслан Султанов назвал сентябрь "месяцем внутреннего доверия".

"На фоне укрепления тенге и привлекательных ставок по депозитам казахстанцы и бизнес частично переориентировались в национальную валюту". Руслан Султанов

На конец сентября общий объем вкладов достиг 43,4 трлн тенге – рост на 1,5% за месяц. Тенговые депозиты прибавили 1,2 трлн тенге (+3,6%) – максимальный месячный прирост за год. Валютные вклады, напротив, сократились на 531 млрд тенге (-5,6%), что говорит о постепенном выходе из долларовых активов".

По данным экономиста, вклады физических лиц выросли на 327 млрд тенге (+1,4%), при этом объем вкладов в тенге достиг 20 трлн тенге (+20,7% г/г). Общая сумма на счетах физлиц составляет 24,5 трлн тенге. Люди выбирают предсказуемость и доходность в национальной валюте, – заключает эксперт.

Фото: Zakon.kz

Конкретные прогнозы аналитиков

Эксперты расходятся в краткосрочных ожиданиях, но большинство видят ограниченный коридор для тенге.

Аналитики Apеcon прогнозируют, что в период с 22 по 29 октября средневзвешенный курс доллара к тенге будет находиться в коридоре 537–540. Прогнозы по минимальному курсу составляют 529, по максимальному – 548.

В свою очередь, в АФК отмечают, что на валютных торгах "инициатива на стороне покупателей инвалюты, несмотря на привлекательные тенговые ставки в системе и продажи инвалюты в рамках операций Национального Банка". Покупки могли происходить как вследствие бегства от риска локальных инвесторов, так и в целях оплаты импортных контрактов.

"Дополнительное давление мог оказать неблагоприятный внешний фон – снижение цен на нефть наряду с ростом индекса доллара". АФК

Старший трейдер инвестиционной компании Ергазы Таубаев прогнозирует низкую волатильность курса:

"Ничего не предвещает колебаний. Цены на нефть, скорее всего, "успокоятся" между 60 и 63 долларами за баррель. Сейчас нет агрессии покупателей – словесные интервенции Нацбанка напугали рынок. Технически, ожидаемый курс на неделе – 538–542 тенге за доллар". Ергазы Таубаев

В конце добавим, что по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составил 538,56 тенге, поднявшись на 0,47 тенге. Курс рубля подрос до 6,65 тенге (+0,01). Средневзвешенный курс юаня на утренних торгах составил 75,60 тенге (-0,04). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 538,9-541,3 тенге, евро – по 626,5-630,5 тенге, рубли – по 6,59-6,71.