Ослабнет ли рубль до 6 тенге – мнения аналитиков

Российский рубль постепенно теряет позиции по отношению к валюте Казахстана. Только за последнюю неделю рубль подешевел к тенге на 2,6%, а за три месяца снижение составило 4,45%, сообщает Zakon.kz.

На этом фоне на рынках вновь обсуждают, насколько глубоко может опуститься курс RUB/KZT и возможен ли уровень ниже 6 тенге за рубль.

Рубль дешевеет, но главная причина – укрепление тенге

Динамика последних месяцев показывает заметное снижение курса рубля к тенге. Осенью прошлого года российская валюта находилась на более высоких уровнях.

Например, 15 октября 2025 года официальный курс составлял 6,71 тенге за рубль, это было самое высокое значение за последние месяцы. К 11 марта 2026 года курс снизился до 6,24 тенге. Таким образом, за этот период рубль подешевел примерно на 7%.

Однако более детальный анализ показывает, что правильней говорить не "рубль подешевел", а "тенге укрепился".

По данным Национального банка, только за февраль национальная валюта усилилась на 0,7%, а за три месяца – на 5,8%.

Если же пересчитать рубль через доллар, видно, что сама российская валюта изменилась гораздо меньше. В октябре 2025 года курс составлял около 80,3 рубля за доллар, а в марте 2026 года – около 78,8 рубля. Иными словами, рубль к доллару оставался относительно стабильным, а основное движение пары RUB/KZT сформировалось за счет укрепления тенге.

Почему рубль сейчас оказался под давлением

При этом на российскую валюту продолжают влиять и внутренние факторы. Эксперт по фондовому рынку компании Александр Шепелев отмечает, что после краткого периода укрепления рубль снова начал слабеть.

По его словам, эффект от прекращения продаж валюты Министерством финансов РФ проявился довольно быстро: объемы валютных интервенций по бюджетному правилу сократились, и рубль лишился важной поддержки.

"Теперь рынок ждет новых параметров цены отсечения нефти. Пока конкретики от Минфина нет, динамика определяется текущим балансом спроса и предложения валюты". Александр Шепелев

Дополнительное давление на рубль могут оказывать ожидания снижения ключевой ставки Банком России. По оценкам аналитиков, на ближайшем заседании ставка может быть снижена на 50 базисных пунктов – до 15%.

В то же время поддержку рублю способны оказать мартовско-апрельские налоговые выплаты экспортеров, под которые компании традиционно увеличивают продажи валютной выручки.

В целом, большинство аналитиков не ожидают резкого ослабления российской валюты в ближайшие месяцы. Согласно исследованию, представленному РБК, топ-менеджеры крупнейших компаний ожидают курс доллара на уровне около 94 рублей к концу года.

Почему курс рубля к тенге зависит от доллара

Курс рубля к тенге формируется через доллар, поскольку обе валюты активно торгуются именно в паре с американской валютой. Поэтому движение RUB/KZT определяется соотношением двух курсов – тенге к доллару и рубля к доллару.

Это можно показать на реальных данных.

Сейчас доллар стоит 491,59 тенге, или 78,8 рубля за доллар. Если разделить эти значения, получится: 491,59 ÷ 78,8 = 6,238 тенге за рубль. Именно такой курс рубля и наблюдается сейчас.

Из этой зависимости следует, что уровень ниже 6 тенге за рубль может появиться даже без резкого падения российской валюты. Например, если курс доллара составит 90 рублей, а тенге останется около 490 за доллар, то рубль автоматически опустится примерно до 5,4-5,5 тенге.

Может ли рубль опуститься еще ниже?

Такой уровень возможен при нескольких сценариях.

Первый вариант – ослабление рубля к доллару. Если российская валюта подешевеет до 90-100 рублей за доллар, а курс тенге будет находиться около 490-500 за доллар, рубль окажется в диапазоне 5-5,5 тенге. Второй вариант связан с укреплением тенге. Например, если курс доллара снизится до 470 тенге, а рубль будет стоить около 85 рублей, курс RUB/KZT также приблизится к 5,5 тенге.

На практике чаще всего действует комбинация двух факторов – небольшое ослабление рубля и одновременное изменение курса тенге.

Фото: Zakon.kz

Что это означает для экономики Казахстана

Ослабление рубля может иметь для Казахстана двойственный эффект. С одной стороны, российские товары становятся дешевле. Это усиливает конкуренцию для казахстанских производителей, особенно в обрабатывающей промышленности.

С другой стороны, более доступный импорт способен сдерживать инфляцию внутри страны. Кроме того, казахстанские компании получают дополнительные преимущества на других экспортных рынках.

Однако в последние годы связь между рублем и тенге заметно ослабла. Экономист Руслан Султанов отмечает, что корреляция курса тенге к доллару с динамикой рубля в 2025 году составляла лишь около 10,1%, что говорит о слабой зависимости.

Гораздо сильнее на тенге влияет глобальный доллар. Связь с индексом доллара оценивается примерно в 42,1%, что указывает на умеренную корреляцию.

Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова также подчеркивала, что валютные рынки Казахстана и России сегодня функционируют в разных условиях, поскольку российский рубль находится под влиянием специфических санкционных факторов.

Тем не менее экономические связи между странами остаются тесными. Российский рубль по-прежнему широко используется во взаимной торговле, поэтому его динамика продолжает оказывать влияние на экономику Казахстана.

