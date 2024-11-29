Курс доллара немного снизился на торгах 29 ноября

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 ноября 2024 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,22 тенге, снизившись на 1,83 тенге.

Средневзвешенный курс юаня понизился до 70,19 тенге (-0,19).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,5-522,5 тенге, евро – по 540,5-547,5 тенге, рубли – по 4,79-4,91 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 29 ноября.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures упала на 0,15%, до 72,67 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,32%, до 68,94 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 513 тенге, евро – 541,16 тенге, рубля – 4,69 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 ноября, можно здесь.