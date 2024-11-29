Курс доллара немного снизился на торгах 29 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 511,22 тенге, снизившись на 1,83 тенге.
Средневзвешенный курс юаня понизился до 70,19 тенге (-0,19).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 518,5-522,5 тенге, евро – по 540,5-547,5 тенге, рубли – по 4,79-4,91 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть изменились разнонаправленно на торгах 29 ноября.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на февраль на электронных торгах ICE Futures упала на 0,15%, до 72,67 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на январь подорожали на 0,32%, до 68,94 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 513 тенге, евро – 541,16 тенге, рубля – 4,69 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 ноября, можно здесь.