Курс доллара еще снизился на торгах 19 ноября
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 519,41 тенге, снизившись еще на 1,47 тенге.
Курс российского рубля понизился до 6,44 тенге (-0,01).
Курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,12 тенге (-0,27).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 519,2-527,6 тенге, евро – по 600,2-604,6 тенге, рубли – по 6,34-6,46.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 19 ноября.
Так, фьючерсы на Brent подешевели на 0,2% и составили 64,78 доллара за баррель.
Контракты на West Texas Intermediate потеряли 0,2%, опустившись до 60,65 доллара за баррель после подъема на 1,4% во вторник.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 521,01 тенге, евро – 603,43 тенге, рубля – 6,42 тенге.
