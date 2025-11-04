Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 ноября
Фото: freepik
В Казахстане 5 ноября 2025 года истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.
ИС "Параграф" напоминает, что обязательство по ежемесячной уплате ИПН с доходов лиц, занимающихся частной практикой, возобновлено с октября 2025 года в соответствии с изменениями, внесенными в статью 336 Налогового кодекса.
К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:
- доход частного нотариуса;
- доход частного судебного исполнителя;
- доход адвоката;
- доход профессионального медиатора.
Сумма индивидуального подоходного налога по доходам лиц, занимающихся частной практикой, исчисляется по доходам, полученным за месяц в размере 10%.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript