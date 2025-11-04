#Народный юрист
Финансы

Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 5 ноября

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 10:41 Фото: freepik
В Казахстане 5 ноября 2025 года истекает срок уплаты ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой, полученным в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

ИС "Параграф" напоминает, что обязательство по ежемесячной уплате ИПН с доходов лиц, занимающихся частной практикой, возобновлено с октября 2025 года в соответствии с изменениями, внесенными в статью 336 Налогового кодекса.

К доходу лица, занимающегося частной практикой, относятся:

  • доход частного нотариуса;
  • доход частного судебного исполнителя;
  • доход адвоката;
  • доход профессионального медиатора.

Сумма индивидуального подоходного налога по доходам лиц, занимающихся частной практикой, исчисляется по доходам, полученным за месяц в размере 10%.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
