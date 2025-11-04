Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 4 ноября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 528,31 тенге, евро – 608,35 тенге, рубля – 6,55 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 521,8 тенге, продажи – 528,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 600 тенге, продажи – 609,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,35 тенге, продажи – 6,50 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 523,1 тенге, продажи – 526 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 601,9 тенге, продажи – 608,2 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,41 тенге, продажи – 6,54 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 523,6 тенге, продажи – 526 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 601,5 тенге, продажи – 610,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,41 тенге, продажи – 6,50. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

