В Минфине высказались о платежах с помощью ладони

Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 4 ноября 2025 года рассказал, насколько безопасно внедрять в Казахстане оплату рукой, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что один из казахстанских банков внедряет оплату рукой, и поинтересовались, не опасно ли это, и есть ли планы у государства внедрять такие же методы для оплаты и заключения сделок.

"Любые такие технические новшества идут строго в соответствии с законом об информатизации, где есть требования по информационной безопасности. Я так думаю, что это нововведение будет как-то апробировано, наверное, пилотировано. Все процедуры необходимы, чтобы эти нововведения соответствовали законодательству", – сказал вице-министр финансов Асет Турысов.

Однако, по его словам, планов на государственном уровне внедрять такие технологии пока нет.

"У нас в Минфине такое пока не предусматривается, но если в дальнейшем мы будем видеть эффективность, что оно соответствует всем требованиям, то, конечно, будем рассматривать применение. Пока у нас в самом Министерстве финансов это решение не рассматривается", – резюмировал спикер.

