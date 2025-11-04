#Народный юрист
Финансы

В Минфине высказались о платежах с помощью ладони

Рука, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 12:42 Фото: freepik
Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 4 ноября 2025 года рассказал, насколько безопасно внедрять в Казахстане оплату рукой, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты напомнили, что один из казахстанских банков внедряет оплату рукой, и поинтересовались, не опасно ли это, и есть ли планы у государства внедрять такие же методы для оплаты и заключения сделок.

"Любые такие технические новшества идут строго в соответствии с законом об информатизации, где есть требования по информационной безопасности. Я так думаю, что это нововведение будет как-то апробировано, наверное, пилотировано. Все процедуры необходимы, чтобы эти нововведения соответствовали законодательству", – сказал вице-министр финансов Асет Турысов.

Однако, по его словам, планов на государственном уровне внедрять такие технологии пока нет.

"У нас в Минфине такое пока не предусматривается, но если в дальнейшем мы будем видеть эффективность, что оно соответствует всем требованиям, то, конечно, будем рассматривать применение. Пока у нас в самом Министерстве финансов это решение не рассматривается", – резюмировал спикер.

Ранее стало известно, что в Мажилисе в первом чтении рассмотрят законопроект "О банках и банковской деятельности", который затрагивает как деятельность финансовых институтов, так и благополучие простых казахстанцев.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
