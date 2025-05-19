Минфин: Порог по мобильным переводам действует, но проверок пока нет

Вице-министр финансов Даурен Темирбеков 19 мая 2025 года в кулуарах Мажилиса рассказал, начались ли проверки мобильных переводов в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

В феврале Минфин увеличил порог по мобильным переводам до 1 млн тенге за три месяца. В связи с этим журналисты поинтересовались, были ли с тех пор изменения в регулировании, проводились ли проверки и привлекались ли к ответственности нарушители.

По словам вице-министра, вопрос о контроле за переводами, превышающими 100 транзакций в месяц, остается в стадии обсуждения.

"Каких-либо действий, как я понимаю, еще не предпринимали. Дополнительно мы доложим по этому вопросу", – ответил Даурен Темирбеков.

Он подтвердил, что соответствующая норма действует, однако каких-либо проверочных мероприятий пока не проводится.

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30 апреля 2025 года вице-министр финансов Ержан Биржанов озвучил, к какому решению насчет мониторинга мобильных переводов пришли Министерство финансов и Национальный банк Казахстана.