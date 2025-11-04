Могут ли использовать досье налогоплательщика для давления на бизнес, рассказали в Минфине

Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 4 ноября 2025 года рассказал, насколько безопасно внедрять в Казахстане досье каждого налогоплательщика, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что новая система Smart Data Finance подразумевает сбор огромного массива данных о каждом гражданине и каждой компании. Они поинтересовались, кто и как будет иметь доступ к этим данным и какие гарантии, что эта информация не будет использована для контроля над бизнесом или политического давления.

"На сегодняшний день все наши информационные системы в соответствии с законом "Об информатизации" находятся у операторов электронного правительства – АО "Национальные информационные технологии". То есть это закрытый контур, где находятся только госданные и госсистемы. Он защищенный, и, естественно, в соответствии с законодательством все наши системы проходят испытания на информационную безопасность", – ответил Асет Тусысов.

По его словам, Smart Data Finance уже прошла испытание информбезопасности.

"Внутри самого Минфина, конечно же, есть регламент, и это строго в соответствии с функциями. Например, Налоговый комитет, Комитет госдоходов, соответственно, с Налоговым кодексом и так получали ранее эти данные, только выгрузками, и, соответственно, к нему имели доступ каждый департамент, который по своим направлениям работает, только видел свою часть. Тут такой же принцип. То есть здесь такого, чтобы все видели все, не будет. И это расписано, во-первых, в Налоговом кодексе, во-вторых, в законе "Об информатизации". Мы уверены, что вопрос информационной безопасности будет на высоком уровне", – заверил вице-министр.

Ранее Асет Турысов рассказал о планах сформировать в Казахстане досье на каждого налогоплательщика.