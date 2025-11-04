#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Общество

Могут ли использовать досье налогоплательщика для давления на бизнес, рассказали в Минфине

Кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 14:10 Фото: pixabay
Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 4 ноября 2025 года рассказал, насколько безопасно внедрять в Казахстане досье каждого налогоплательщика, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они отметили, что новая система Smart Data Finance подразумевает сбор огромного массива данных о каждом гражданине и каждой компании. Они поинтересовались, кто и как будет иметь доступ к этим данным и какие гарантии, что эта информация не будет использована для контроля над бизнесом или политического давления.

"На сегодняшний день все наши информационные системы в соответствии с законом "Об информатизации" находятся у операторов электронного правительства – АО "Национальные информационные технологии". То есть это закрытый контур, где находятся только госданные и госсистемы. Он защищенный, и, естественно, в соответствии с законодательством все наши системы проходят испытания на информационную безопасность", – ответил Асет Тусысов.

По его словам, Smart Data Finance уже прошла испытание информбезопасности.

"Внутри самого Минфина, конечно же, есть регламент, и это строго в соответствии с функциями. Например, Налоговый комитет, Комитет госдоходов, соответственно, с Налоговым кодексом и так получали ранее эти данные, только выгрузками, и, соответственно, к нему имели доступ каждый департамент, который по своим направлениям работает, только видел свою часть. Тут такой же принцип. То есть здесь такого, чтобы все видели все, не будет. И это расписано, во-первых, в Налоговом кодексе, во-вторых, в законе "Об информатизации". Мы уверены, что вопрос информационной безопасности будет на высоком уровне", – заверил вице-министр.

Ранее Асет Турысов рассказал о планах сформировать в Казахстане досье на каждого налогоплательщика.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
В Минфине высказались о платежах с помощью ладони
12:42, Сегодня
В Минфине высказались о платежах с помощью ладони
Досье на каждого налогоплательщика хотят сформировать в Казахстане
14:01, Сегодня
Досье на каждого налогоплательщика хотят сформировать в Казахстане
Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов
18:52, 18 марта 2024
Асет Турысов назначен на должность вице-министра финансов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: