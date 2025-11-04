Досье на каждого налогоплательщика хотят сформировать в Казахстане

Вице-министр финансов Асет Турысов на брифинге в СЦК 4 ноября 2025 года рассказал, какие цифровые технологии внедряются в работу Комитета государственных доходов (КГД), передает корреспондент Zakon.kz.

Асет Турысов отметил, что в системе органов госдоходов будет создана BigData – система Smart Data Finance. Она является своего рода мозгом госфинансов, куда поступает информация из внешних и внутренних источников данных по всем налогоплательщикам и участникам внешнеэкономической деятельности.

"В Минфине ранее не было такой BigData, и приходилось взаимодействовать с госорганами, чтобы собирать такую информацию в каждый налоговый период. Приходилось где-то и вручную обрабатывать коллегам на местах. Smart Data Finance объединяет две старые системы в КГД и в онлайн-режиме интегрирована с 74 базами данных госорганов, чтобы сформировать досье налогоплательщика – на каждое физическое и юридическое лицо", – пояснил он.

Это позволяет, по его словам, переходить на автоматический расчет налогов и предзаполнение декларации.

"В рамках развития SDF планируется совершенствование камерального контроля и системы управления рисками. На основе имеющейся BigData планируется прогнозирование доходов с применением искусственного интеллекта", – добавил он.

