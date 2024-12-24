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Общество

Сможет ли ИИ помочь с дефицитом бюджета Казахстана

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2024 13:43 Фото: Zakon.kz
Вице-министр финансов Асет Турысов 24 декабря 2024 года на брифинге правительства озвучил, использовались ли технологии искусственного интеллекта при составление бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в государственном планировании искусственный интеллект еще не применяется. 

"Сегодня было показано, что на базе искусственного интеллекта (ИИ) будут развиваться отраслевые решения. Мы, как Министерство финансов, планируем изучать этот вопрос и интегрировать данные при государственном планировании – расходы и доходы. Это позволит в будущем использовать ИИ для прогнозирования бюджетных показателей, управления рисками и предотвращения аномалий в бюджете, таких как перерасходы или неисполнение", – дополнил он. 

Он озвучил, что этот проект запланирован на 2025 год.

"Мы будем внедрять его совместно с МЦРИАП. Цель – сделать так, чтобы специалисты при бюджетном планировании и рассмотрении заявок могли получать помощь в виде подсказок и быстрого анализа данных, которые сейчас обрабатываются вручную или обсуждаются аналитиками", – сказал Асет Турысов. 

Представители СМИ напомнили, что до этого в Министерстве национальной экономики отмечали, что у нас всегда был дефицит бюджета, а профицит наблюдался только в местных бюджетах. В связи с чем уточнили, можно ли с внедрением ИИ в будущем ожидать профицита республиканского бюджета.

"ИИ демонстрирует свою эффективность, но решения, особенно на первых этапах, все равно будут принимать люди, так как ИИ необходимо обучать. В перспективе ИИ будет направлен на улучшение прогнозирования с целью достижения профицита бюджета. Это одна из стратегических целей применения искусственного интеллекта, и мы будем работать над ее реализацией", – ответил вице министр. 

Ранее премьер-министр поручил еженедельно акимам отправлять рекомендации от ИИ.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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