Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,49 тенге, евро – 601,07 тенге, рубля – 6,47 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 523,6 тенге, продажи – 530,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 602,6 тенге, продажи – 612,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,41 тенге, продажи – 6,57 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 525,5 тенге, продажи – 527,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 603 тенге, продажи – 607,9 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 525,5 тенге, продажи – 527,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 601,4 тенге, продажи – 609,1 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,50.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.