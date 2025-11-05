Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 5 ноября

Zakon.kz сделал подборку средневзвешенных курсов покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента на 5 ноября 2025 года (на 11:06).

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,49 тенге, евро – 601,07 тенге, рубля – 6,47 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 523,6 тенге, продажи – 530,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 602,6 тенге, продажи – 612,6 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,41 тенге, продажи – 6,57 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 525,5 тенге, продажи – 527,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 603 тенге, продажи – 607,9 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,52 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 525,5 тенге, продажи – 527,6 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 601,4 тенге, продажи – 609,1 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,42 тенге, продажи – 6,50. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.

