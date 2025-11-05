В Казахстане хотят ввести единого финансового омбудсмена

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 5 ноября 2025 года в Мажилисе рассказала, зачем создают институт единого финансового омбудсмена, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Никита Шаталов поинтересовался, почему после введения в 2024 году институтов банковского и микрофинансового омбудсменов теперь предлагается объединить их в единый институт финансового омбудсмена.

"Действительно, в прошлом году депутаты предлагали создать службу единого финансового омбудсмена. На тот момент у нас уже существовали банковский и страховой омбудсмены. Было предложено создать нового – микрофинансового омбудсмена. Тогда, поскольку у него не было офиса, не было наработанной практики и не было понятно, как будут собираться взносы с микрофинансовых организаций, было принято решение сначала создать отдельную службу микрофинансового омбудсмена. За этот год вся необходимая работа была проведена: офис создан, бюджет сформирован, он уже приступил к рассмотрению заявок. С начала года микрофинансовым омбудсменом рассмотрено более 5 тысяч заявок, банковским – порядка 10 тысяч", – ответила Мадина Абылкасымова.

Она отметила, что обращения постоянно анализируются, и в основном они касаются вопросов урегулирования проблемной задолженности.

"Поскольку такие заемщики, как правило, имеют кредиты в нескольких финансовых организациях – банках и микрофинансовых компаниях, они подают свои заявления и микрофинансовому, и банковскому омбудсменам. Это один и тот же заемщик, но по разным кредитам, и у них разная практика. Сейчас рассмотрение заявлений по проблемной задолженности идет отдельно. В этой связи мы предлагаем, чтобы была единая служба финансового омбудсмена, внутри которой будет разделение – отдельно закреплены микрофинансовый, банковский и страховой омбудсмены. То есть, они сохранятся, но офис будет единый, и будет обеспечен единый порядок рассмотрения заявлений. Если поступит заявление об урегулировании проблемной задолженности от заемщика, то оно будет рассматриваться по единому порядку", – продолжила Мадина Абылкасымова.

По ее мнению, это повысит эффективность рассмотрения обращений по проблемной задолженности.

"Кроме того, в августе текущего года мы создали цифровую платформу для коллективного урегулирования проблемной задолженности. Поэтому действительно понадобился год, чтобы эту службу создать. И сейчас, в рамках нового закона, мы просим вас поддержать создание службы единого финансового омбудсмена. Он повысит эффективность рассмотрения обращений граждан", – заявила Мадина Абылкасымов.

4 ноября 2025 года стало известно, что в Казахстане усилят контроль за отношениями между банками и клиентами.