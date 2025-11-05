Стоит ли ждать новую кредитную амнистию в Казахстане, ответили в АРРФР

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 5 ноября 2025 года в Мажилисе рассказала, возможна ли новая кредитная амнистия в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Она отметила, что все еще остается большая проблема – высокий процент проблемных заемщиков в банках и микрофинансовых организациях.

"В прошлом году мы ввели мораторий на продажу проблемных кредитов коллекторским агентствам. Сейчас из-за этого растет проблемная задолженность в банках и МФО, но зато в коллекторских агентствах, куда раньше продавали такие кредиты, количество проблемных заемщиков сократилось более чем вдвое. Почему я это поясняю. Потому что теперь банки и микрофинансовые организации обязаны проводить реструктуризацию проблемной задолженности", – сказала Мадина Абылкасымова.

Она дополнила, что если человек имеет доход, но временно не справляется с выплатами, ему должен быть предложен более удобный график платежей – это прямо предусмотрено законом.

"В июне мы приняли поправки, которые закрепляют обязательные нормы: для отдельных категорий граждан предусмотрен период отсрочки, а также единые правила реструктуризации. Почему важно продлить мораторий на продажу долгов коллекторам? Потому что именно банки и МФО, которые выдавали кредиты, должны заниматься урегулированием задолженности. У коллекторов нет финансовых возможностей для проведения реструктуризации. Кроме того, мы создаем систему, по которой банки обязаны заранее оценивать риски при выдаче кредитов и иметь подразделения, рассматривающие обращения граждан по реструктуризации долгов", – сказала Мадина Абылкасымова.

По ее словам, это один из ключевых инструментов для платежеспособных граждан.

"Второй важный механизм – закон о банкротстве физических лиц. После его принятия мы выявили недочеты и уже несколько раз вносили поправки. Например, раньше гражданину требовалась справка о том, что он на протяжении 12 месяцев пытался урегулировать задолженность с банком. Теперь по всем проблемным кредитам, выданным до 2025 года, это требование отменяется. Есть заемщики, у которых просрочка превышает 5-10 лет – очевидно, что они не смогут восстановить платежеспособность. Для них предусмотрен механизм упрощенного списания долгов через процедуру банкротства", – продолжила Мадина Абылкасымова.

Она рассказала, что совместно с Минфином идет разработка проактивного механизма списания: не все граждане знают о своих правах, поэтому планируем уведомлять их через push-уведомления о возможности обратиться за списанием, и это позволит людям своевременно воспользоваться процедурой.

"Третий путь – добровольное прощение долгов банками. Ежегодно десятки тысяч человек получают списание задолженности, в основном это социально уязвимые категории населения. Если говорить о новой кредитной амнистии, то она проводится за счет средств государства. Но после амнистии 2019 года часть граждан, получивших списание, вновь допустили просрочки. Это создает моральный риск – ожидание, что каждые 5-6 лет долги снова спишут, – и стимулирует неплатежи. Кроме того, амнистия – это серьезная нагрузка на бюджет, поэтому сейчас этот вариант не поддерживается. Мы сделали ставку на альтернативные механизмы – реструктуризацию, банкротство и проактивное списание. Главная задача закона – защита прав потребителей финансовых услуг со всех сторон", – рассказала Мадина Абылкасымова.

