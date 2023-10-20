Казахстанцам больше не будут списывать кредиты за счет госбюджета

Председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова в кулуарах Мажилиса 20 октября заявила, что казахстанцам больше не будут списывать кредиты за счет государственного бюджета, сообщает Zakon.kz.

Глава АРРФР отметила, что проблемная задолженность снова выросла, несмотря на значительные списания в 2019 году.

"Поэтому сейчас данную обязанность перенесли на банки и микрофинансовые организации, на коллекторов. В 2021 году ввели норму, что банки, МФО, коллекторы обязаны проводить процедуру урегулирования просроченной задолженности". Мадина Абылкасымова

26 июня 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан, поручив списать долги многодетным семьям. Это распоряжение главы государства вызвало довольно неоднозначную реакцию в казахстанском обществе. Если одни были искренне рады, то другие задавались вопросом: почему кто-то может просто взять деньги в долг и забыть, а кто-то должен трудиться в поте лица, чтобы погасить банковский заем?

В 2023 году 12 казахстанцев совершили суицид из-за невозможности оплатить кредиты. Об этом рассказал замглавы МВД Игорь Лепеха на правительственном часе в Мажилисе 20 октября.

