О ситуации с кредитами рассказали в АРРФР

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства 19 ноября 2025 рассказала, на что казахстанцы берут кредиты, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова сообщила, что с начала года кредиты экономике увеличились на 14,6% до 38,7 трлн тенге.

"В структуре кредитов экономике – бизнесу выросли на 12,1% до 14,7 трлн тенге. За 9 месяцев 2025 года рост беззалоговых потребительских кредитов замедлился до 12,7%, что значительно меньше 29,3% 2024 года. Активный рост наблюдается в сегменте залоговых потребительских кредитов, в том числе автокредитов. Их рост за 9 месяцев 2025 года составил 32,2% до 4,8 трлн тенге. С начала года ипотечные кредиты выросли на 10,4%", – отметила она.

В структуре корпоративного кредитования, по ее данным, 44% приходится на кредиты МСБ, 36% на крупный бизнес и 20% на ИП.

14 ноября 2025 года сообщалось, что банкам Казахстана ужесточили условия выдачи кредитов.