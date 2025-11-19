#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
521.01
603.43
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
521.01
603.43
6.42
Финансы

О ситуации с кредитами рассказали в АРРФР

Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину , фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2025 11:20 Фото: freepik
Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства 19 ноября 2025 рассказала, на что казахстанцы берут кредиты, передает корреспондент Zakon.kz.

Мадина Абылкасымова сообщила, что с начала года кредиты экономике увеличились на 14,6% до 38,7 трлн тенге.

"В структуре кредитов экономике – бизнесу выросли на 12,1% до 14,7 трлн тенге. За 9 месяцев 2025 года рост беззалоговых потребительских кредитов замедлился до 12,7%, что значительно меньше 29,3% 2024 года. Активный рост наблюдается в сегменте залоговых потребительских кредитов, в том числе автокредитов. Их рост за 9 месяцев 2025 года составил 32,2% до 4,8 трлн тенге. С начала года ипотечные кредиты выросли на 10,4%", – отметила она.

В структуре корпоративного кредитования, по ее данным, 44% приходится на кредиты МСБ, 36% на крупный бизнес и 20% на ИП.

14 ноября 2025 года сообщалось, что банкам Казахстана ужесточили условия выдачи кредитов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Как будут снижать интерес казахстанцев к кредитам
11:15, Сегодня
Как будут снижать интерес казахстанцев к кредитам
Сколько казахстанцев имеют кредиты и долги по ним
14:15, 11 января 2023
Сколько казахстанцев имеют кредиты и долги по ним
Что изменится на рынке ипотечного кредитования, рассказала глава АРРФР
16:26, 05 ноября 2025
Что изменится на рынке ипотечного кредитования, рассказала глава АРРФР
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: