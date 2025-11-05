#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
522.49
601.07
6.47
Финансы

В Казахстане усложнят "кредитный шопинг"

Покупки онлайн, покупки в интернете, покупки через интернет, онлайн-покупки, онлайн покупки, покупки в интернете, маркетплейс, маркетплейсы, банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 13:18 Фото: pexels
Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 5 ноября 2025 года в Мажилисе рассказала, что в Казахстане ограничат возможность брать несколько кредитов подряд, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Самат Нуртаза поднял проблему "кредитного шопинга", когда граждане успевают оформить несколько займов подряд в разных банках и МФО из-за задержки обновления данных в кредитных бюро. Он предложил ускорить передачу информации о новых кредитах, чтобы банки оперативно видели задолженность клиентов и могли предотвратить неконтролируемую закредитованность населения.

"Этот вопрос у нас в рамках закона рассмотрен. То есть, мы предусмотрели, что в течение одного часа такая информация должна передаваться. Но иногда даже этого одного часа не хватает, за этот час успевают множественные кредитные заявки наши заемщики подать. Поэтому мы в кредитном бюро предусмотрели обязанность, что они должны указывать – эта действующая кредитная заявка удовлетворена или не удовлетворена. Раньше такой нормы для них не было. Теперь другие кредитные организации, пока первая кредитная заявка не будет удовлетворена, не имеют права одобрять другие кредитные заявки. То есть, этот механизм полностью решит проблему кредитного шопинга", – озвучила Мадина Абылкасымова.

Ранее депутат Унзила Шапак на обсуждении нового закона "О банках" подняла проблему закредитованности казахстанцев.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
В Казахстане хотят ввести единого финансового омбудсмена
11:39, Сегодня
В Казахстане хотят ввести единого финансового омбудсмена
В Казахстане хотят разработать новую методику по ипотечным кредитам
11:35, Сегодня
В Казахстане хотят разработать новую методику по ипотечным кредитам
В Казахстане планируют снизить ставки по потребительским кредитам
14:15, 06 марта 2024
В Казахстане планируют снизить ставки по потребительским кредитам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: