В Казахстане усложнят "кредитный шопинг"

Фото: pexels

Председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова 5 ноября 2025 года в Мажилисе рассказала, что в Казахстане ограничат возможность брать несколько кредитов подряд, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Самат Нуртаза поднял проблему "кредитного шопинга", когда граждане успевают оформить несколько займов подряд в разных банках и МФО из-за задержки обновления данных в кредитных бюро. Он предложил ускорить передачу информации о новых кредитах, чтобы банки оперативно видели задолженность клиентов и могли предотвратить неконтролируемую закредитованность населения. "Этот вопрос у нас в рамках закона рассмотрен. То есть, мы предусмотрели, что в течение одного часа такая информация должна передаваться. Но иногда даже этого одного часа не хватает, за этот час успевают множественные кредитные заявки наши заемщики подать. Поэтому мы в кредитном бюро предусмотрели обязанность, что они должны указывать – эта действующая кредитная заявка удовлетворена или не удовлетворена. Раньше такой нормы для них не было. Теперь другие кредитные организации, пока первая кредитная заявка не будет удовлетворена, не имеют права одобрять другие кредитные заявки. То есть, этот механизм полностью решит проблему кредитного шопинга", – озвучила Мадина Абылкасымова. Ранее депутат Унзила Шапак на обсуждении нового закона "О банках" подняла проблему закредитованности казахстанцев.

