Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 6 ноября
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 524,94 тенге, евро – 602,79 тенге, рубля – 6,45 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 524,6 тенге, продажи – 531,6 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 602,5 тенге, продажи – 612,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,37 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 527,2 тенге, продажи – 529,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 605 тенге, продажи – 609,6 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,40 тенге, продажи – 6,52 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 527 тенге, продажи – 529,1 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 603 тенге, продажи – 609,4 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,40 тенге, продажи – 6,48.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут меняться.