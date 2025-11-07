7 млрд долларов истратили казахстанцы за границей в 2025 году с помощью карт и финтеха

Казахстанские банковские карты все активнее работают за пределами страны. За январь–сентябрь 2025 года казахстанцы провели почти 200 млн операций за границей – это на 20,1% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Темпы остаются заметными, хотя и замедлились по сравнению с предыдущими годами: в 2024 году рост составлял +38,3%, в 2023 году +75,4%. Именно в 2023 году показатель впервые вышел на устойчивый двузначный тренд, начавшийся после скромных +5,1% годом ранее.

По данным Первого кредитного бюро, в денежном выражении общая сумма операций достигла 3,7 трлн тенге (почти 7 млрд долларов), что на 28,6% выше уровня января–сентября 2024 года.

Безналичные операции

Безналичные операции составили 98% всех транзакций и 91% общего объема операций (около 3,3 трлн тенге). Развитие финтеха, мобильных приложений и интеграция банков с международными системами сделали зарубежные расчеты проще и доступнее.

На этом фоне операции по снятию наличных продолжают снижаться. За девять месяцев 2025 года их число упало на 8,3%, до 3,9 млн. Однако в тенговом эквиваленте сумма даже выросла – на 1,7%, до 323,5 млрд тенге. Средний чек одной операции составил 83,9 тыс. тенге, показав рост на 11% год к году.

Онлайн-платежи

Семь из десяти операций совершаются онлайн – через интернет или мобильные устройства. Средняя сумма одной такой операции составила 13,6 тыс. тенге, увеличившись с 12,3 тыс. годом ранее.

Безналичные платежи обеспечили 91,1% всего оборота, достигнув 2,9 трлн тенге (+33% г/г). На снятие наличных пришлось лишь 8,9%, при этом объем увеличился всего на 2,9%, до 288,1 млрд тенге.

Топ-3 стран для казахстанских карт

По-прежнему лидируют три направления:

Россия – крупнейший рынок по количеству операций и переводов

– крупнейший рынок по количеству операций и переводов Турция – активное использование среди путешественников и онлайн-покупателей

– активное использование среди путешественников и онлайн-покупателей Узбекистан – растущие трансграничные платежи и переводы

Рост активности в этих странах связан прежде всего с технологическим развитием банковской инфраструктуры: интеграцией с зарубежными эквайерами, развитием кроссбордерных сервисов и доступом к международным платежным шлюзам.

