Финансы

7 млрд долларов истратили казахстанцы за границей в 2025 году с помощью карт и финтеха

Банковская карта, платеж по карте, оплата по карте, банковские карты, банковская карточка, банковские карточки, кредитная карта, кредитные карты, кредитная карточка, кредитные карточки, платеж по карте, платежи по карте, кредит, кредитование, займ, долг, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 10:43 Фото: freepik
Казахстанские банковские карты все активнее работают за пределами страны. За январь–сентябрь 2025 года казахстанцы провели почти 200 млн операций за границей – это на 20,1% больше, чем годом ранее, сообщает Zakon.kz.

Темпы остаются заметными, хотя и замедлились по сравнению с предыдущими годами: в 2024 году рост составлял +38,3%, в 2023 году +75,4%. Именно в 2023 году показатель впервые вышел на устойчивый двузначный тренд, начавшийся после скромных +5,1% годом ранее.

По данным Первого кредитного бюро, в денежном выражении общая сумма операций достигла 3,7 трлн тенге (почти 7 млрд долларов), что на 28,6% выше уровня января–сентября 2024 года.

Безналичные операции

Безналичные операции составили 98% всех транзакций и 91% общего объема операций (около 3,3 трлн тенге). Развитие финтеха, мобильных приложений и интеграция банков с международными системами сделали зарубежные расчеты проще и доступнее.

На этом фоне операции по снятию наличных продолжают снижаться. За девять месяцев 2025 года их число упало на 8,3%, до 3,9 млн. Однако в тенговом эквиваленте сумма даже выросла – на 1,7%, до 323,5 млрд тенге. Средний чек одной операции составил 83,9 тыс. тенге, показав рост на 11% год к году.

Онлайн-платежи

Семь из десяти операций совершаются онлайн – через интернет или мобильные устройства. Средняя сумма одной такой операции составила 13,6 тыс. тенге, увеличившись с 12,3 тыс. годом ранее.

Безналичные платежи обеспечили 91,1% всего оборота, достигнув 2,9 трлн тенге (+33% г/г). На снятие наличных пришлось лишь 8,9%, при этом объем увеличился всего на 2,9%, до 288,1 млрд тенге.

Топ-3 стран для казахстанских карт

По-прежнему лидируют три направления:

  • Россия – крупнейший рынок по количеству операций и переводов
  • Турция – активное использование среди путешественников и онлайн-покупателей
  • Узбекистан – растущие трансграничные платежи и переводы

Рост активности в этих странах связан прежде всего с технологическим развитием банковской инфраструктуры: интеграцией с зарубежными эквайерами, развитием кроссбордерных сервисов и доступом к международным платежным шлюзам.

Ранее мы сообщили, что денежные переводы из Казахстана выросли до рекордной суммы.

Андрей Зубов
