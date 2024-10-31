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Законодательство РК

Частота использования казахстанских карточек за границей стремительно растет

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных , фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 20:25 Фото: freepik
Казахстанcкие эмитенты активнее используют банковские карты за рубежом: за январь – сентябрь 2024 года проведено 162,3 млн безналичных операций, что на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишут аналитики DATA HUB со ссылкой на данные Нацбанка РК, общая сумма этих операций достигла 2,5 трлн тенге, что при подсчете в национальной валюте на треть выше, чем годом ранее. При этом в 2023 году рост был еще более значительным: тогда количество транзакций увеличилось год к году на 77%, а сумма операций – на 62%.

Основную долю безналичных расчетов с казахстанских карт за рубежом составляют онлайн-платежи (интернет и мобильные устройства). За отчетный период проведено 110,4 млн таких операций, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя сумма одной операции составила 12,3 тыс. тенге, оставаясь на уровне прошлого года.

Владельцы казахстанских карт также снимали наличные за границей. За девять месяцев 2024 года число операций по снятию наличных увеличилось на 19%, достигнув 4,2 млн, однако сумма выросла лишь на 5%, до 318 млрд тенге. Средний размер снятия сократился на 11% и составил 76 тыс. тенге.

Ранее глава Нацбанка рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать обвала тенге. 

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