Банковские карты на 2,4 млрд тенге заблокировали в Казахстане

24 тыс. банковских карт с подозрительными операциями на общую сумму два млрд 400 млн тенге заблокировали в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Хабар", под подозрение попали счета:

с большим количеством денежных переводов на небольшие суммы;

операции без экономического смысла;

расчеты, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, втрое увеличена блокировка интернет-ресурсов, с помощью которых распространялись наркотики.





Всего за первое полугодие 2025 года:

закрыто свыше 17 тыс. наркосайтов;

по фактам пропаганды наркотиков зарегистрировано 95 досудебных производств;

проведено свыше 11 тыс. антинаркотических мероприятий с охватом одного миллиона человек.

"Борьба с наркопреступностью будет продолжена в усиленном режиме в интересах общественной безопасности и защиты будущего поколения", – прокомментировал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.

На днях в Уральске задержали мужчину с наркотиками и весами.