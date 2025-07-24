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Происшествия

Банковские карты на 2,4 млрд тенге заблокировали в Казахстане

Деньги, тенге, банкомат, снятие денег, наличные деньги, наличность , фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 08:15 Фото: Zakon.kz
24 тыс. банковских карт с подозрительными операциями на общую сумму два млрд 400 млн тенге заблокировали в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как передает "Хабар", под подозрение попали счета:

  • с большим количеством денежных переводов на небольшие суммы;
  • операции без экономического смысла;
  • расчеты, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, втрое увеличена блокировка интернет-ресурсов, с помощью которых распространялись наркотики.


Всего за первое полугодие 2025 года:

  • закрыто свыше 17 тыс. наркосайтов;
  • по фактам пропаганды наркотиков зарегистрировано 95 досудебных производств;
  • проведено свыше 11 тыс. антинаркотических мероприятий с охватом одного миллиона человек.
"Борьба с наркопреступностью будет продолжена в усиленном режиме в интересах общественной безопасности и защиты будущего поколения", – прокомментировал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.

На днях в Уральске задержали мужчину с наркотиками и весами.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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