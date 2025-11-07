Утверждены правила расчета взносов банков в гарантийный фонд

Приказом и.о. министра национальной экономики от 31 октября 2025 года утверждены Правила определения размера и порядка расчета взносов банков второго уровня, уплачиваемых в гарантийный фонд, сообщает Zakon.kz.

Гарантийный фонд – совокупность средств, формируемых за счет республиканского бюджета, местных бюджетов, собственных средств финансового агентства, взносов БВУ и иных юридических лиц, а также сумм комиссий за выпуск гарантии от предпринимателей, предназначенных для предоставления гарантий по кредитам/финансовому лизингу/условным обязательствам/форвардным договорам для проектов с объемом финансирования не более семи миллиардов тенге.

Размер обязательного взноса БВУ рассчитывается по формуле с учетом:

размера обязательного взноса – сумма, уплачиваемая БВУ в гарантийный фонд;

кредитный портфель – общая сумма кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства каждого БВУ по состоянию на начало года, в котором осуществляется взнос. Размер (сумма) кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства определяется на основании данных уполномоченного органа.

Размер добровольного взноса БВУ определяется по формуле с учетом:

размера добровольного взноса – сумма, подлежащая уплате БВУ в гарантийный фонд в целях увеличения лимита гарантирования;

планируемый объем гарантирования – сумма гарантий финансового агентства, которую БВУ планирует использовать в течение финансового года;

лимит гарантирования за счет взноса БВУ – лимит, рассчитанный, исходя из обязательного взноса, умноженного на 10.

При необходимости увеличения планируемого объема гарантирования в течение финансового года БВУ вносит дополнительный добровольный взнос, после чего финансовое агентство обеспечивает пропорциональное увеличение лимита гарантирования за счет собственных средств, выделяемых в качестве софинансирования.

Лимит гарантирования формируется на условиях софинансирования за счет совокупного участия средств БВУ и финансового агентства.

БВУ, заключившие двустороннее соглашение с финансовым агентством об установлении лимита гарантирования в году введения системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства, уплачивают обязательный взнос в размере, равном сумме выделенных финансовым агентством собственных средств для установления лимита гарантирования на данный БВУ либо в размере 0,286% х общую сумму кредитного портфеля субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на начало года, на основании данных уполномоченного органа только в году введения системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства.

Суммы, подлежащие уплате в качестве обязательных взносов от БВУ, уплачиваются единовременно либо несколькими платежами в порядке, предусмотренном двусторонним соглашением между БВУ и финансовым агентством. При этом лимит гарантирования увеличивается пропорционально фактически уплаченным суммам.

При частичном или полном неиспользовании БВУ установленного лимита гарантирования до конца финансового года возврат части взноса не осуществляется.

Неиспользованный лимит гарантирования в году введения системы гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства и установленный за счет взноса, уплаченного БВУ, переносится на следующий финансовый год.

Приказ вводится в действие с 17 ноября 2025 года.