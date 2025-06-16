Ставку гарантийного взноса в долевом жилищном строительстве дифференцировали в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр промышленности и строительства РК приказом от 5 июня 2025 года внес изменения в Методику определения размера гарантийного взноса, сообщает Zakon.kz.
Ставка гарантийного взноса зависит от формы и размера собственного участия уполномоченной компании в проекте многоквартирного жилого дома.
При этом установлены две формы собственного участия:
- незавершенное строительство;
- денежные средства.
В зависимости от размера собственного участия в незавершенном строительстве ставка составляет:
- до 25% собственного участия – гарантийный взнос установлен в размере 1%;
- свыше 25% до 50% собственного участия – гарантийный взнос 0,75%;
- свыше 50% собственного участия – гарантийный взнос 0,5%.
Если размер собственного участия денежными средствами превысит 10%, то ставка гарантийного взноса составит 1%.
Приказ вводится в действие с 24 июня 2025 года.
Напомним, ранее ставка гарантийного взноса составляла 1% и являлась единой для всех застройщиков.
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