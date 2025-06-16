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Право

Ставку гарантийного взноса в долевом жилищном строительстве дифференцировали в Казахстане

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2025 10:32 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр промышленности и строительства РК приказом от 5 июня 2025 года внес изменения в Методику определения размера гарантийного взноса, сообщает Zakon.kz.

Ставка гарантийного взноса зависит от формы и размера собственного участия уполномоченной компании в проекте многоквартирного жилого дома.

При этом установлены две формы собственного участия:

  • незавершенное строительство;
  • денежные средства.

В зависимости от размера собственного участия в незавершенном строительстве ставка составляет:

  • до 25% собственного участия – гарантийный взнос установлен в размере 1%;
  • свыше 25% до 50% собственного участия – гарантийный взнос 0,75%;
  • свыше 50% собственного участия – гарантийный взнос 0,5%.

Если размер собственного участия денежными средствами превысит 10%, то ставка гарантийного взноса составит 1%.

Приказ вводится в действие с 24 июня 2025 года.

Напомним, ранее ставка гарантийного взноса составляла 1% и являлась единой для всех застройщиков.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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