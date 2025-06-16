Ставку гарантийного взноса в долевом жилищном строительстве дифференцировали в Казахстане

Министр промышленности и строительства РК приказом от 5 июня 2025 года внес изменения в Методику определения размера гарантийного взноса, сообщает Zakon.kz.

Ставка гарантийного взноса зависит от формы и размера собственного участия уполномоченной компании в проекте многоквартирного жилого дома.

При этом установлены две формы собственного участия:

незавершенное строительство;

денежные средства.

В зависимости от размера собственного участия в незавершенном строительстве ставка составляет:

до 25% собственного участия – гарантийный взнос установлен в размере 1%;

свыше 25% до 50% собственного участия – гарантийный взнос 0,75%;

свыше 50% собственного участия – гарантийный взнос 0,5%.

Если размер собственного участия денежными средствами превысит 10%, то ставка гарантийного взноса составит 1%.

Приказ вводится в действие с 24 июня 2025 года.

Напомним, ранее ставка гарантийного взноса составляла 1% и являлась единой для всех застройщиков.